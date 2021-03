Alberto Cormillot confirmó que va a ser papá a los 82 años. El médico nutricionista contó en Radio Mitre la feliz novedad de que su mujer, Estefanía Pasquini, de 34 años, está embarazada.

“La iniciativa era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había proyectos y no pude decir que no y la semana próxima contarlo”, ha dicho en Cada Mañana el nutricionista sobre las causas que lo llevaron a adelantar la novedad que recién iban a ofrecer en dos semanas.

Tengamos en cuenta que el reconocido nutricionista espera su tercer hijo. Tengamos en cuenta que es ya padre de René y Adrián, fruto de su relación previo con Monika Arborgast, que murió en 2017.

Después de las consecuencias de la novedad. En pleno programa en Radio Con Vos, Ernesto Tenembaum deseó hacerse el jocoso y lanzó un comentario que no cayó realmente bien.

Todo empezó en el momento en que Tamara Pettinato estaba comentando de la novedad del del embarazo: “Otro tema que no sé de qué forma me cae pero solo lo cuento, Alberto Cormillot será papá de nuevo a los 82 años, y afirma: ‘Si es niña, se marcha a llamar Aurora'”, empezó narrando Tamara.

En ese exacto instante, Ernesto deseó realizar un chiste y la cortó: “A vos te cae mal, te semeja que está por tener una huerfanita… Decilo de manera directa, que es lo que vos pensás”, deslizó el periodista.

“¡Pero es lo que vos andas insinuando!”, se atajó. “‘Cormillot está por tener una huerfanita’, lo ha dicho Ernesto Tenembaum”, apuntó Tamara, ironizando sobre el revuelo que podría producir su oración. “No, dije que vos sugerís eso…”, se defendió.

Tenembaum fue por mucho más: “El comentario machista sería ‘Qué capo, Cormillot’. Claro, come las viandas… ¿qué van a tener esas viandas?”.