Este lunes, en el regreso de Pampita En línea a la pantalla de NET, Carolina “Pampita” Ardohain recibió como convidada a Nancy Dupláa. Leal a su estilo de adelante, la actriz charló de su trayectoria artística y opinó sobre la frágil coyuntura que atraviesa este país.

Sobre su extendida convivencia y relación con Pablo Echarri, la arista destacó: “Me comienzan a agradar los cambios internos, que deje algunos vicios para crear una familia, que eso pase me conquista. Cada día uno va apostando mucho más, los cambios deben ser profundos. El tema es la charla en la pareja”.

Entonces fue el momento de charlar de los celos y la seguridad entre al interpretar situaciones románticas con otros colegas: “ sabe poner algunos límites, le dejé esa labor. Los primeros tiempos eran bien difíciles, soy una mina que vengo de vecindario, y algunas cosas se arreglan de determinada forma. Si no andas muy dispuesto para bancar, las imágenes no las ves. Por norma general, ninguno de los 2 las ve. Pero te la bancás, por el hecho de que el emprendimiento personal nuestro es considerablemente más fuerte que cualquier otra cosa que logre ocurrir, y sí pasa, por el hecho de que somos humanos y pasa, hay que reelaborar y charlar. Afortunadamente no nos pasó”., comentó Nancy.

Ya que la actriz tiene una voz muy activa en temas de actualidad, fue ineludible que le pregunten respecto a la oportunidad de hace carrera en política. La contestación de Dupláa fue categórica: “No, para nada. Por ahí desde este rincón avisamos mejor. Uno viene de otro palo, y mi trabajo es ser actriz, y desde ese rincón puedo opinar, pero no dejo de ser un individuo común”.

Sobre el planeta de las comunidades y los asaltos que ha recibido por su ideología, la artista meditó: “Me dio otra fortaleza. En el momento en que ese odio deja de impactarte, ahí sos mucho más fuerte que . Hay parte de la sociedad que es muy intolerante y no admite la inclusión, y tantas cosas que para son vitales, pero este campo es intolerante y que no desea que se abran los derechos para todos”.