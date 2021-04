La Localidad de Buenos Aires alcanzó un nuevo récord de contagios en el registro matinal de este martes: 2.162 casos de coronavirus en 24 horas. El ministerio de Salud porteño confirmó el aumento progresivo de la curva y, según las cantidades oficiales, se advierte un alza incesante en la ocupación de camas de terapia intensiva. Esta tarde las autoridades porteñas se reúnen con sus pares de Nación y Provincia de Buenos Aires para determinar novedosas medidas.

Según notificó el día de hoy la cartera sanitaria que conduce Fernán Quirós, la cifra total de personas que contrajeron el virus desde el principio de la pandemia ascendió a 270.294, al paso que la cifra de muertes totales es de 7.285 después de confirmarse 40 muertes en las últimas horas, tres ocasiones mucho más que este lunes. Mientras, la tasa de letalidad, o sea el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se posiciona en el 2,7%.

En el parte períodico de este martes se señaló asimismo, que un total de 1.467 pacientes fueron dados de alta ayer, por lo que ahora suman 231.461 la gente recuperadas desde marzo del año pasado. Además, se especificó que escaló a 39.7 % la ocupación de camas de terapia intensiva en la Localidad y hay un total de 179 camas críticas ocupadas en el sistema sanitario público. Esta se encuentra dentro de las cambiantes que examina CABA y en la última semana medró mucho más de ocho puntos.

Desde el principio del brote, un total de 1.982.786 hisopados se hicieron en la Localidad, con un índice de positividad del 23,4%, de los que 1.220.825 se hicieron a personas habitantes en la Capital Federal, lo que representa una positividad del 22,4%. Las dos cantidades se sostuvieron permanente esta semana y incrementa la demanda para efectuarse el test en los diferentes centros de salud de Capital Federal.

En los distritos populares son en conjunto 19.294 las situaciones comprobados desde la llegada del virus. Ayer se registró una muerte y el número medró a 299 personas fallecidas y 17.836 que se recobraron. Hasta el día de hoy, en la Localidad ahora han comenzado a vacunar al personal de salud; a enseñantes y no enseñantes; a ancianos de 80 años y personas que viven en viviendas de la tercera edad; y a mayores de 70 años.

La palabra de Fernán Quirós

Después de la asamblea con sus pares de Nació y Provincia, el ministro de salud porteño Fernán Quirós apuntó que el Área Metropolitana de Buenos Aires necesita una «mirada dentro» con un plan grupo entre todas y cada una de las partes. Sin embargo, logró hincapié en la Capital Federal y reconoció que «los contagios en su mayor parte tienen relación una edad joven desde los 15 hasta los 40 años». «Aquellas personas en sus domicilios contagian a gente mucho más grande. Los contagios se brindaron tras los días de lluvia, en el momento en que la multitud se reunió en sitios cerrados», argumentó el ministro.

Además, anticipó que «si la multitud no toma la resolución de dejar de hallarse en el living de la vivienda o en la oficina sin el barbijo, las medidas no van a lograr» y añadió: «Yo no pretendí llevar a cabo responsable de todo al ciudadano, hay un gobierno que es responsable que no debe ser espectador pasivo. Yo lo que pretendí fue explicarle a todos qué puede dar todos nosotros».