Diego Maradona Jr, hijo del futbolista mucho más grande de toda la historia, recordó la relación con su padre en el software radial De qué manera te va por Colonia AM 550. Nativo de Nápoli en el momento en que Maradona relucía en el sur italiano y era ídolo supremo, fue hijo no reconocido hasta 2016. «Me solicitaba perdón«, confesó el napolitano en una entrevista radial donde contó las experiencias de perder a su padre.

“Mi viejo siempre y en todo momento me solicitaba perdón con lo que pasó en nuestra vida. le afirmaba que no había nada para soliciar perdón, que a mi no me interesaba el pasado, deseaba el futuro», aseguró Diego Maradona Jr. En múltiples oportunidades, el hijo de Diego y Cristiana Sinagra, nativo de 1986, procuró vincularse a su padre, pero el argentino se oponía. Hasta el momento en que logró admitirlo y formaron una relación increíble.

“Si bien no esté físicamente, siempre y en todo momento tendré con un futuro refulgente. es y va a ser eterno. le prometí a mi viejo que sus nietos van a entender que su abuelo era el más destacable de la historia», aseveró Diego Fernando Jr, quien no ha podido despedir a su padre gracias a que estaba en Nápoli con Covid-19. El italiano la pasó verdaderamente mal entre su cuadro y al tiempo, la novedad de la partida de Diego.

El máximo ídolo

«Con mi viejo, Napoli de súbito le iba a ganar al Milán, al Inter, a la Juventus, le podía ganar a los equipos mucho más poderosos. Mi viejo le dio alegría a esa gente, varios me ven a mi y lloran», sentenció el hijo del 10 sobre el cariño de los napolitanos hacia su máximo ídolo. Es como que parte del corazón de todos y cada uno de los napolitanos se apagó», soltó con un dejo de tristeza.

«Me prosigue costando charlar de mi viejo, lo extraño bastante. Extraño el día a día, los consejos. Perdí un individuo primordial en mi vida y trato de armarme nuevamente», aseveró el hijo de Maradona que le salió seguidor de River. En el momento en que ahora había logrado forgar una relación única con su padre, donde se llevaban a las mil maravillas, Diego murió dejando un vacío irrealizable de ocupar.