Hernán “El Loco” Montenegro transita un 2021 de alta exposición mediática. Su brillante trayectoria como basquetbolista y su dura historia personal lo convirtieron en uno de los personajes más atractivos de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

En este contexto, el bahiense de 54 años protagonizó una entrevista con Ulises Jaitt para El show del espectáculo (Radio Urbana), y tuvo polémicas definiciones sobre la pandemia de coronavirus.

El deportista abordó temas de actualidad, donde analizó el comportamiento del gobierno nacional en este contexto. “Es un gobierno raro, pero con la pandemia les doy la derecha, porque es ingobernable. Es un quilombo todo. No sabemos donde estamos parados. Pero en ese sentido, creo yo que han intentado hacer las cosas de la mejor manera posible”, disparó.

Además, Montenegro también hizo referencia escándalo por el vacunatorio VIP: “Era sabido que iba a pasar. Y no solo en la Argentina, está pasando en todo el mundo. El que puede, ya sea por contactos o por guita, la va a tener. Es lamentable, pero bueno. La humanidad no entiende de humanidad”, reflexionó.

“Tengo gente amiga en todo el mundo, muchos de ellos médicos, profesionales, y no me comí de movida el tema. El COVID es un bicho que está hace un montón de años, que lamentablemente ha matado a mucha gente que estaba con las defensas bajas, como mañana me puede pasar a mí”, analizó.

Luego, el conductor del ciclo le preguntó si se iba a vacunar, dando por sentado que la respuesta era un sí, pero se encontró con un no rotundo: “No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando”, señal. Y ratificó su postura: “Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién. Yo no me pienso vacunar jamás”.

Para finalizar, enumeró su manera de protegerse: “Yo no pico con esta, a mí no me vas a modificar la vida: yo respeto, hago lo que tengo que hacer, me pongo el barbijo, pum pum pum y hasta ahí llegó mi amor”.