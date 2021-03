La mujer que había pedido la entrada a Formosa es Romina Ibarrola, quien vive en La Plata, y procuraba ingresar a la ciudad fronteriza de Clorinda. En ese marco, la Corte Suprema le ordenó al gobernador Gildo Insfrán que deje su paso sin la necesidad de pasar por los centros de aislamiento, entre las cuestionadas medidas que se aplican en la provincia para eludir contagios de coronavirus.

Ibarrola solicitó que se le deje el paso a Clorinda para conocer a su madre, que está en estado grave de salud, según consignó Agencia NA. De esta manera, la Corte Suprema determinó que, en en el caso de que Formosa la fuerce a efectuar un aislamiento precautorio, que lo logre llevar a cabo en el hogar de un familiar que estime y no siempre en esos centros de aislamiento.

«Que la Constitución Nacional reconoce a todos y cada uno de los pobladores de la Nación el derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna», aseveró el máximo tribunal argentino en su fallo. Es que la mujer había había la medida por estimar desmedidas las limitaciones impuestas por Gildo Insfrán en Formosa, y acusó que eran violatorias de los derechos humanos.

Así, la Corte Suprema expresó que, «aún en el momento en que es verdad que no hay derechos absolutos, no menos es cierto que el poder del Gobierno para recortarlos según sus pretensiones, sean o no de urgencia, es bastante menos que absoluto. Los tribunales tienen que investigar con creciente rigor las intervenciones en los derechos particulares, conforme estas se tornan mucho más profundas y prolongadas, para entablar no solo si está justificada la validez generalmente de la medida, sino más bien asimismo su alcance».

De todas y cada una Formas, aclararon que «no tienen la posibilidad de ignorarse las facultades con las que cuenta la provincia de Formosa para entablar en su territorio las medidas de prevención que considere correctas en el contexto de la especial situación de urgencia sanitaria». Sin embargo, añadieron que «el Tribunal asimismo resaltó que estas potestades tienen que ejercerse de modo razonable y acatando siempre y en todo momento estándares constitucionales y comúnes referentes a los derechos humanos».