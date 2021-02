Paige Lorenze, una modelo que salió con Armie Hammer a lo largo de numerosos meses el año pasado concedió la primera entrevista retransmitida por televisión en la que brindó datos alarmantes sobre el accionar del actor con . Según ha dicho al Dr. Oz, el personaje principal de “Call me by your name” le logró una herida en la piel sin su permiso y lamió la sangre que manaba de ahí.

En un extracto de la entrevista compartida por la cadena televisiva estadounidense CBS el viernes, Paige Lorenze mencionó que la presunta marca ocurrió a lo largo de lo que describió como una noche de “prominente protocolo” y charló sobre de qué forma el permiso puede ser “más difícil” de lo que ciertos creen.

“Se encontraba atada y esencialmente miró sobre mi cuerpo y me ha dicho ‘¿Dónde debería poner mis iniciales en ti?’ Y verdaderamente no dije nada. Y después comenzó a grabarme su inicial. Se encontraba en una situación enclenque. Se encontraba en una situación de poder. Sabía lo incómodo que me hacía, pero jamás le dije que no. Y pienso que ese género de coacción en las cosas y no tenemos ganas decir que no y no tenemos ganas ser indeseables”, sumó Paige Lorenze.

Según ha dicho en la entrevista, la herida que le logró Armie Hammer acabó por inficionarse. “Se encontraba sangrando y lo lamía. Y pensaba en mi cabeza, por el hecho de que, de todos modos, mis progenitores asimismo son médicos, se lamía y se encontraba como, esto se marcha a infectar. La boca tiene tantas bacterias y la lamía, tomando algo tal como sangre”.

Las afirmaciones de Paige Lorenze llegan en la mitad del torbellino que ha concepto la vida de Armie Hammer después de la filtración de mensajes en comunidades donde patentizaba una conducta caníbal y de abuso sexual. Su exmujer, Elizabeth Chambers rompió el silencio hace semanas y vió su trayectoria detenida por el escándalo.