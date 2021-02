A tres meses de la desaparición de Diego Maradona, su hija Dalma decidió 3expresar sus sentimientos en las redes y contestar a las cuestiones de sus fieles. Y en la mitad de las consultas, la hija mayor del Diez fue contundente al referirse al menor de sus hermanos.

Entre las cuestiones que le elaboraron fue referida a Dieguito Fernando, el hijo de 8 años que el astro del futbol tuvo con Verónica Ojeda.

Allí fue donde la actriz sentó posición en un posteo que subió a Instagram Stories: “¡Jamás charlaría de un menor pues me rompería los huevos que lo hagan con mi hija!”, empezó diciendo la mamá de Roma.

” escojo el sendero de la no exposición, tanto para mi hija para cualquier menor. ¡Mil excusas, pero por lo que a mí respecta, nunca voy a mostrar a un menor! Ni en una fotografía, ni en un comentario”, cerró, contundente, dejando en claro que toda clase de relación con su hermano se sostendrá en el campo privado.

Tengamos en cuenta que en la semana Dalma y sus hermanos protagonizaron un auténtico escándalo, después de que se filtrasen unos controvertidos chats del conjunto de Whatsapp que distribuyen.

El enfrentamiento empieza en el momento en que las hijas de Claudia Villafañe se enteran por los medios de que Jana Maradona junto su letrado solicitaron que se abra la sucesión el 3 de diciembre en Capital Federal. “Pensé que habíamos quedado que nos presentábamos todos juntos exactamente en el mismo sitio”, demanda Dalma. “Es que para Gustavo (su letrado) no se debía gestionar en San Isidro y quizás para los abogados de otros habría de ser en otro lado. De ahí que deseábamos charlar antes que alguno se presente” afirma Jana. Gianinna asimismo le demanda: “A mí tampoco me afirmaste que te ibas a enseñar en Capital, afirmamos que hablaran los abogados”.

Desde este tema, aparece una fuerte discusión entre Dalma y Jana. “Me hubiese dado gusto no enterarme por la tele, ahora arrancamos mal, pero bueno como es natural las cosas serán de este modo”, afirma la hija de Villafañe. La joven les solicita excusas por no informarles. La actriz le responde de forma contundente: “Con las excusas no ganamos nada, pues vos sola te presentante en otro lado. Lo único que hace o sea demorar las cosas”.

El 4 de diciembre, Dalma regresa a quejarse por la filtración de datos en los medios. “Tengo un montón de cosas para que (Jorge) Rial tenga el audio que me mandó Morla, unicamente se lo reenvié a . No sé cuál es el objetivo pero me rompe bastante las pelotas que todo sea tan público en el momento en que es algo privado…. Tristemente este conjunto no va mucho más. Es el único rincón donde se encontraba el audio. Nos avisamos individualmente”. Segundos después, deja el conjunto de WhatsApp.