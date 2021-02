La undécima temporada de «El Enorme Premio de la cocina» prosigue continuando a paso estable en la pantalla de El Trece. Como viene siendo moneda corriente los viernes, el día de hoy se causó una exclusiva supresión en el software conducido por Carina Zampini. Más allá de que Silvana acabó abandonando la riguroso rivalidad gastronómica, la resolución no fue para nada simple. Es que los jurados debieron discutir bastante para poder ver quién debía irse entre Cristian y la chef principiante. Sin lugar a dudas, se causó mucha tensión en el canal con una inopinada supresión.

“La realidad que la resolución es un tanto polémica por el hecho de que no nos encontramos nada en concordancia, conque tuvimos un tanto que acordar. Tal como deben trabajar en grupo y ponerse en concordancia, mucho más que no está Feli Pizarro, que por norma general está mucho más en concordancia conmigo. Silvana, me agradó verte el día de hoy cocinar, pienso que estuviste un tanto mucho más osado, trabajadora, te hallaste un tanto mucho más en la cocina», empezó diciendo el siempre y en todo momento riguroso jurado Christian Petersen.

«Quizás lo tuyo es mucho más lo individual que lo grupal, pero te vi cocinar, y eso me encantó. Pienso que sos una luchadora, una trabajadora y que tenés ganas de cocinar rico. Y Cris, como te dije, se te nota que sos un óptimo tipo, que vas cara adelante, sos sensible además de esto, demostrás que tenés buenas ideas, buenas composiciones, quizás te falta pulimentar un tanto las técnicas. Hicieron una enorme presentación, la realidad que los 4 platos estaban realmente bien hechos y es bien difícil escoger, especialmente cuando trabajan en dupla, ver quién logró lo mucho más rico. El próximo eliminado o eliminada de El enorme premio de la cocina… es Silvana”, añadió el jurado.

Tras la supresión de Silvana, Cristian le dedicó preciosas expresiones: «Silvana, te aguanto un montón, pero deseaba continuar, enserio. Deseo prosperar, gracias. Sé que puedo ofrecer mucho más, la semana próxima daré todo, lo prometo, para mí y para mis compañeros”, precisó. «Uy, Sil, ¡qué bien difícil! Pues indudablemente sienten que no tuvieron tanta ocasión de probar todo cuanto saben realizar, y que es bastante. Si tuvieses que llevar a cabo una ojeada veloz, en estas un par de semanas que pasaron, ¿qué sentís que deberías haber hecho de forma diferente?”, añadió por su lado Carina Zampini.

A eso que la participante eliminada le retrucó: «No estoy tan habituada a trabajar con los tiempos y las cosas del programa. Fue una semana donde me pasaron varias cosas personales que no tienen relación con esto y sumó. Llevé mucha presión junta y no soporté. La experiencia fue increíble, a mí absolutamente nadie me saca esto de haber llegado aquí. Lo más esencial es mi hija y estoy con un tema con que no me deja concentrarme totalmente”, manifestó Silvana, muy conmovida por tener que dejar el reality.