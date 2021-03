Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Italia, aseveró el día de hoy que Lionel Messi proseguirá en Barcelona y así descartó la oportunidad de ir por el delantero en el próximo mercado de pases.

“Messi proseguirá en el Barcelona”, respondió tajante el exfutbolista en un reportaje con ONtime Sports. “¿Leo cualquier día en el Inter? No tenemos la posibilidad de decir que sí pues es jugador del Barcelona hay que respetar su trayectoria y su club. Y por respeto al nuestro, no me agrada charlar de estas cosas”, apuntó.

Zanetti descartó así cualquier especulación por un potencial arribo del rosarino al club milanés, con el que se lo vinculó en todos y cada enfrentamiento que sostuvo con la dirigencia de Barcelona.

Cabe rememorar que el expresidente de Inter, Massimo Moratti, siempre y en todo momento logró público su deseo de integrar a Messi. Y en el mes de septiembre pasado hasta deseó arrimar capitales privados en frente de la oportunidad que se abrió en el momento en que el crack rosarino mandó el telegrama al club catalán para irse.

Messi va a quedar en independencia de acción el 30 de junio, con lo que las hipótesis sobre una potencial partida se abrieron desde tiempo atrás, con el Manchester City y el PSG a la cabeza, si bien la llegada de Joan Laporta el objetivo de semana pasado a la presidencia del club culé renovó la promesa de una continuidad.