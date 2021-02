Sin lugar a dudas son tiempos convulsionados para la televisión por el estreno de nuevos programas con la llegada del 2021. A lo largo de esta temporada de ediciones se conoció que América televisión podría recibir a una personalidad estelar de Telefe que hoy día forma una parte del equipo de Vero Lozano en el software «Cortá por Lozano».

La que dio la primicia sobre el tema fue la periodista Laura Ubfal en su programa «Gossip». «Estuvimos descubriendo y el software va a estrenar tras Semana Santa, precisamente Rial desea debutar tras el feriado como Mirtha Legrand. Ahí están Rial y Marina Calabró que se conoce que van a estar juntos», comentó la comunicadora sobre el nuevo período de Jorge Rial.

Acto seguido descubrió el nombre de la novedosa figura que podría debutar en «televisión Nostra»: «Lo que pude conocer ayer por la noche es que Diego Ramos está por último por mencionarle que sí a Rial. No lo persuadió absolutamente nadie, lo ven por el lado del contrato. Diego pide cosas si le dan todo cuanto solicita, no solo por el lado económico, si no por condiciones laborales…».

«Si le cierra todo como semeja, la dejará a Vero Lozano y se va a ir entonces con Jorge Rial para debutar en un programa pasmante para debutar con un programa increíble, con pantallas, ahora ha dicho Rial que va a tener a un invitado poderoso», comentó Ubfal sobre lo que se conoce sobre la novedosa apuesta del histórico expresentador de chimentos.

En forma de cierre, la conductora se refirió a quienes ahora trabajan para el estreno del nuevo período de actualidad de América televisión: «Rial se llevó de ‘Intrusos’ a 2 cartas fuertes, se llevó al locutor. Y se llevó a Ana Laura Guevara que es la productora estrella de Intrusos. No desea que (el software) sea como ‘Bendita’ o ‘Sobredosis de televisión’, conque le va a buscar la vuelta».