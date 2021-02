El Pollo Álvarez y Tefi Russo atraviesan un difícil momento en su relación. El conductor y la cocinera ya no duermen juntos en la casa de Tigre, en donde conviven. Además, según informaron en Los Ángeles de la Mañana, habría un motivo en particular que llevó a la pareja a tomar distancia para pensar sobre lo que quiere cada un: la posibilidad de tener hijos.

“¿El Pollo Álvarez está separado?, porque a mí me dijo que no”, apuntó Ángel de Brito al inicio de su programa. “No, no están separados. Aunque sí están viviendo, no todos los días pero si en algunos días particulares de la semana, en casas separadas. Él va a un hotel que tiene por canje”, respondió Mariana Brey.

“Yo hablé con él domingo y me dijo que estaban juntos, que la pandemia los había afectado, como a un montón de parejas”, añadió el conductor del ciclo. Por otro lado, la angelita señaló que el presentador de Nosotros a la mañana (El Trece) está pasando por un momento personal muy difícil, el cual es ajeno a la relación con Russo.

Además, la comunicadora relató una conversación que sostuvo con la cocinera: “Lo que me contaba es que El Pollo tiene un gran deseo de ser papá y ella tiene a su hija de 11 años”, afirmó Mariana. “Hablé con ella, hablé con el Pollo y hablé con un tercero en discordia”, concluyó la panelista.

En ese sentido, Russo expresó que ya no tiene deseos de ser madre. “El Pollo quiere ser papá pero yo no quiero tener otro hijo”, señaló Tefi en una entrevista con el diario La Nación. “Estamos en un problemita porque él tiene muchas ganas y yo no quiero saber nada. Todavía no nos ponemos de acuerdo. Estamos viendo quién de los dos cede porque no hay un punto medio, no es algo que podamos negociar: lo tenés o no lo tenés”, añadió.

“Los pañales, levantarse de noche… Quiero tener realmente ganas de ser mamá y no negociarlo porque él quiere ser papá. Cada mañana me levanto buscando esas ganas y todavía no llegan”, reflexionó.

Y finalmente reveló: “Es un tema que lo charlamos mucho con el Pollo. Me confesó, con el tiempo, que él pensaba que yo iba a cambiar de parecer, que me iba a convencer. Nunca se sabe, quizá una mañana me levanto con la maternidad a flor de piel”.