Luego de quedar eliminado de MasterChef Celebrity, Juanse particip de una divertida entrevista en Cort por Lozano, el programa que conduce Vernica Lozano por la pantalla de Telefe.

Sobre su participacin en el certamen culinario, asegur que una situacin hizo que perdiera el equilibrio en la gala de eliminacin provocando su partida. “Quiero hacer una denuncia: me extraviaron mis recetas… No creo que haya sido un hurto, voy a decir que se extraviaron. Vos viste el primer plato que entregu? Ese primer plato fue como cuando despega una nave y est lista para llegar a la estratsfera. Lamentablemente, esa instruccin que yo haba diseado para ganar, porque yo fui a ganar, qued trunca”, asegur el msico.

Adems, reflexion sobre las consecuencias que gener esa situacin y asegur que le cost mucho seguir adelante sin su librito: “No puedo decir mucho, tampoco voy a mentir. Solo s que se puede recurrir a los tapes que estn a la vista de todos y ver el seguimiento de las recetas. No quiero decir que eso desequilibr todo, pero… Haber perdido mis recetas me descoloc. A m eso me tir para abajo. Es como cuando te roban las tapitas de las ruedas del auto: yo tena cuatro de metal y, de repente, una pas a ser de plstico y no s dnde me la cambiaron”.

Finalmente, lanz un enigma que explicara por qu habra extraviado sus recetas. “En Ratatouille (la pelcula) est la respuesta a qu pas con mis recetas”, cerr, misterioso.