Julieta Prandi se encuentra dentro de las modelos mucho más conocidas de la Argentina, adjuntado con Pampita y la China Suárez. Recientemente que la mediática dio a saber un complejo instante que vive en su historia, tras su separación de Claudio Contardi. Desde su desvinculación viene lidiando con diferencias ocasiones que la dejan sin expresiones. En este contexto, descubrió en un diálogo con “ por la mañana” la exorbitante condición que le puso el exmarido de Prandi a su hijo mayor para tener celular.

Últimamente, la blonda mencionó que su ex- abandonó a sus hijos en la puerta de su casa antes de tiempo, mientras que la conductora no se encontraba. Esta situación logró que la top fuera a la Justicia, de nuevo. Julieta expresó que su expareja la conminó en distintas ocasiones de muerte. Además de esto contó datos de su privacidad con sus hijos: “En el momento en que están con y llamo a mis hijos, Mateo, que es el mucho más grande y es el que cuenta, es un robot pues lo tiene enfrente al padre”.

“Entonces reitera ‘el día de hoy fui a divertirse a la pelota, fui al shopping’ y no sé qué mucho más. Semeja que te afirmara un itinerario que le afirmaron que afirme, tal y como si lo estuviese pasando estupendamente bien. Pero te percatas de que es forzado. Te percatas en el momento en que un nene te está mintiendo”, explicó Julieta Prandi. Finalmente, destapó el apunte mucho más deslumbrante de la charla. “El padre le adquirió un celular que lo tiene en casa de Escobar donde habita y le tiene contraindicado agendarme a mí, tenerme de contacto”, explicó.

“Esto es, no me puedo hacer llegar al teléfono que tiene Mateo, de manera directa con . Sino debo llamar a través del padre”, concluyó la actriz. Como adelantábamos antes, Claudio decidió dejar a sus sucesores en la casa de la mediática, sin comunicar a esta antes. “El decidió el viernes a las 12 traerlos de prepo. Y como no había absolutamente nadie en el hogar, pues no los aguardaba, trabajaba y Pao, que es quien me asistencia, llega a la una y media. Estuvo patrullando la vivienda y en el momento en que la vio manifestarse en la vereda le ha dicho ‘ te los dejo’”, contó en aquel instante.

Y siguió: “‘No, pero no es el día, la madre trabaja’, y se los dejó ahí en la vereda como 2 packs de basura y se mandó a alterar. Mis hijos encima debieron proceder a la comisaría pues Pao debió llevar a cabo la demanda con lo que había pasado, conque todo es un disparate que no acaba mucho más”. Después de las afirmaciones de Julieta en los medios, ¿va a salir a charlar su expareja?