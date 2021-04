La tristeza no cesa en todas y cada una de la gente que supieron establecer un vínculo con Sofía Sarkany. La joven diseñadora murió el paso 30 de marzo, después de combatir contra un cáncer de útero. Una de sus mejores amigas, la China Suárez, usó sus comunidades para dejar la publicación mucho más dolorosa y conmocionante de todas y cada una, a siete días de la partida de la hija de Ricky Sarkany.

«Una semana», posteó en las historias de su cuenta de Instagram. Minutos después, volvió a comunicar una fotografía donde se las puede ver juntas, pero en esta ocasión, acompañada de la letra de un tema musical de Wos. «Tu magia está cerca y resguarda el sitio. Ahí voy a estimar estar.

Donde tu risa me saca a bailar», se podía leer en el posteo que efectuó la pareja de Benjamín Vicuña. Días atrás, se ocupó de despedirla al lado de un vídeo muy particular.

En exactamente el mismo, se las podía ver bailando y contentos, en entre los muchos instantes que eran usuales en su relación. «Sofía, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Deseaba contarte que en este momento le tengo menos de temor a la desaparición, y es merced a vos. Ahora se armó un grupito de gente querida por allí arriba que estoy segura, me aguardan, y es un espacio fantástico, libre de mal, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite», aseveró.

«Te voy a abrazar fuerte, tal y como si el tiempo no hubiese pasado. Mi ratón, me duele bastante no tenerte en este chato, pero eso es algo que voy a deber trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean buenísimos amigos, ahora verás. En el momento en que logres pásate un rato por aquí, yo siempre y en todo momento te espero. No pienso hacerte acordar de otro modo que no sea esta. Te amo», concluyó la China Suárez.

Cabe rememorar que Sofía Sarkany se había transformado en madre una semana antes de su muerte. La diseñadora ha podido saber al bebé que nació por vientre subrogado, en tanto que el parto se adelantó múltiples días. Tanto sus progenitores, Ricky y Graciela, como sus hermanas, Josefina, Clara y Violeta, se encargaron de despedir a la joven con afables mensajes que aún prosiguen conmoviendo al ámbito artístico de este país.