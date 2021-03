Dalma Maradona pertence a las figuras públicas actualmente, adjuntado con ámbas exparejas de su papá, Rocío Oliva y Verónica Ojeda. Más allá de que jamás llegaron a tener una aceptable relación, el vínculo entre la mamá de Dieguito Fernando y la morocha está muy picante en los últimos tiempos. La actriz arremetió fuertemente contra la blonda, después de unos audios que se presentaron en los medios entre exactamente la misma y Leopoldo Luque. En este contexto, Ojeda tomó una radical resolución que afectaría a la hija de El Diez.

La profesora bloqueó a la hija de Villafañe y esta no la excusó. Dalma lo logró público en su cuenta oficial de Twitter: “Verónica Ojeda te arrobaría, pero me tenés denegada. no te reté por haber denunciado que viste mariguana en casa de mi papá. Lo que critiqué fue llevarlo a cabo público. Me parecía insignificante. Por más que creas que no es cierto, se puede ayudar con la causa sin proceder a la tele”.

Lejos de quedarse ahí, Dalma Maradona mostró la prueba de los hechos, al comunicar una atrapa de pantalla, donde se ve precisamente que Verónica Ojeda la tiene denegada en sus comunidades. “No te enfurezcas conmigo por el hecho de que pasaron un audio tuyo apoyando a Luque. no tengo nada que ver”, escribió al lado de la polémica postal. Verónica no se quedó callada y respondió a las expresiones de la intérprete.

“Los audios que vos promocionás fueron antes del fallecimiento de Diego. Donde todos creíamos en sus médicos. Pero como jamás fuiste a verlo, está claro que jamás van a existir audios tuyos. Si en algún momento hubieses ido a cuidarlo, hablarías menos. Y deberías soliciar perdón por abandonarlo”, lanzó Ojeda, tanto en sus historias de Instagram como en su cuenta de Twitter.

En la grabación en cuestión, el médico de Diego le enseña a la mamá de Dieguito los motivos por los cuales compartió con El Diez. Cabe rememorar que hasta ese instante, todos pensaban lo había operado. “¡Qué temor la coalición OJEDA/LUQUE! ¡No comprendo como su pareja está ahí acreditando un audio donde LO BANCA y nos hace m*** a nosotras! Lo único que puedo aclarar es que como afirma que nos conoce, nosotras asimismo a . ¡No hay audios ni arreglos nuestros con Luque! (sic)”, fue el mensaje definitivo de Dalma hacia Ojeda. ¿Proseguirá esta guerra mediática?