La Agencia Europea de Fármacos (EMA) declaró el martes que proseguía valorando si la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus guarda relación con la capacitación de trombosis, una vez que un prominente responsable afirmara en la prensa que sí existía tal vínculo. El comité de seguridad de la agencia fundamentada en Ámsterdam «no llegó aún a una conclusión y el examen está en curso», declaró la entidad en un aviso a la AFP.

Añade que una resolución sobre esto ha de ser anunciada «mañana (miércoles 7 de abril) o el jueves 8 de abril». Este comunicado de la EMA se genera una vez que un responsable de la Agencia confirmara «un vínculo» entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que han recibido ese producto.

«En este momento lo tenemos la posibilidad de decir, no cabe duda de que hay un vínculo con la vacuna, que hace esa reacción. No obstante, aún no entendemos por qué razón (…) Resumiendo, en las próximas horas vamos a decir que hay un vínculo, pero poseemos aún que comprender por qué ocurre», aseguró este martes Marco Cavaleri, responsable de estrategia de las vacunas de EMA, en entrevista al períodico italiano Il Messaggero.

Ya hace múltiples semanas han surgido supones sobre probables resultados consecutivos graves, si bien extraños, entre la gente vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica y ciertos de ellos han provocado la desaparición. En el Reino Unido se han producido 30 casos y siete muertes de un total de 18,1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo, notificó AFP.

Para AstraZeneca las ventajas del antídoto del laboratorio anglosueco en la prevención del coronavirus sobrepasan a los peligros de los resultados consecutivos. El conjunto aseguró el sábado que la «seguridad del tolerante» es su «primordial prioridad».