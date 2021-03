Convulsión total con lo que sucedió en “Intrusos”, el software que en este momento conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mediante la pantalla de América televisión. Y tambiénsto fue en el marco del debut de esta novedosa etapa tras la salida de Jorge Rial. Y allí fue la novedosa panelista, Evelyn Von Brocke, la responsable de ofrecer la novedad mucho más espeluznante de todas y cada una sobre Diego Maradona, quien murió el pasado 25 de noviembre.

“En este momento se están valorando datos respecto a quiénes estaban cerca de Diego Armando Maradona”, empezó diciendo la rubia en la mitad de un mal que no cesa por la partida de entre los máximos ídolos mundiales. En un instante durísimo por las gravísimas acusaciones con relación a su ambiente y todo cuanto sucedió con , la periodista dio un aspecto indignante que absolutamente nadie aguardaba.

“Entre los datos que le llamó bastante la atención a la fiscalía es que en el momento en que lo hallan a Maradona, para intentar resucitarlo, no tenía lencería, no había sábanas limpias y tampoco había un segundo juego de sábanas”, lanzó Evelyn Von Brocke sobre las condiciones en las que habría pasado sus últimas horas Diego Maradona, antes de padecer una insuficiencia cardiaca.

Cabe rememorar que en los últimos días, Mario Baudry, letrado de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, charló sobre lo que sucede con las cuentas del Diez. “De todos y cada uno de los recursos que en teoría tiene Diego, no hay nada. En la sucesión no hay nada; están los 4 coches estos: la camioneta, los 2 BMW y el coche de Doña Tota. Después están las 4 cuentas estas, donde aparecen los 6 millones de dólares americanos”, lanzó.

“De qué forma hace para gastar 800 mil pesos en tarjetas si se encontraba en todo momento encerrado? Dieguito tenía una extensión de la tarjeta, pero que eran costos del Burger King, la farmacia y los jueguitos del iPad. Absolutamente nadie nos trae la documentación. En el expediente sucesorio no están los costos que tenía Diego, no está la multitud contratada y no obstante, se le mandó carta archivo a los contadores de Maradona y respondieron que estaban con la AFIP, que no iban a enseñar nada. Maradona era persona muy querida, símbolo de la Argentina, un hombre que facturó 500 millones de dólares americanos y se quedó con nada: cero”, disparó el letrado.