El diputado nacional Facundo Moyano (Frente de Todos) habló sobre las vacunaciones irregulares de su padre Hugo Moyano y su hermano Pablo en el marco del Vacunatorio VIP, y si bien trató de defenderlos de las acusaciones en su contra, sus declaraciones sonaron poco contundentes.

En una entrevista en el programa Verdad / Consecuencia, del canal TN, Moyano se refirió al escándalo del Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud: “Para mí no existió un vacunatorio. Hubo irregularidades en la vacunación y se hizo una autocrítica concreta que culminó con la salida del ministro de Salud (Ginés González García), pero no hubo un plan sistemático de privilegiados”.

A tono con la contundencia de sus dichos, el legislador y sindicalista reiteró que las vacunaciones privilegiadas estuvieron “mal” y valoró las “autocríticas” del Ejecutivo, pero curiosamente pidió que no se hable más del tema: “Creo que no queda mucho más por hacer, solo sacarle el jugo a esta situación con costo político”.

Hugo y Pablo Moyano.

Al ser consultado sobre la vacunación de Hugo y Pablo Moyano en el Sanatorio Antártida, Facundo fue muy escueto: “Ya no hay que agregar mucho sobre el tema y no voy a contribuir a profundizar sobre eso, porque me parece que ya pasó”.

Por otra parte, Facundo Moyano hizo un breve análisis sobre la publicación de ‘Primer tiempo’, el nuevo libro de Mauricio Macri, y lo comparó con ‘Sinceramente’, la obra de Cristina Fernández de Kirchner: “Hay cierta relevancia de que un expresidente presente un libro, así como hizo la expresidenta. Me parece que fue una contribución política de alguien totalmente relevante que tiene un análisis de su vida política y la situación coyuntural, porque son dos personas muy activas en la política más allá de la responsabilidad institucional. No creo que cambie mucho la coyuntura actual”.

Asimismo, el diputado oficialista criticó al exmandatario por los párrafos en los que habla de la familia Moyano: “O hay un error de Macri sobre la concepción del sistema logístico argentino de la ecuación logística y los costos del transporte, o hay una clara intención de buscar un enemigo político que en su momento le sirvió como disputa contra un hombre importante dentro del sindicalismo”.

“Atacó a Hugo Moyano en su momento porque le servía para su reforma laboral, y ahí empezaron a aparecer las causas judiciales y la enemistad. Hubieron reuniones secretas con el entonces ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca para tratar de convencer a mi padre y a mi hermano de que apoyaran la reforma laboral, y como ambos se negaron, (Macri) lo eligió como enemigo en la coyuntura política”, concluyó.