El regreso de Sex and the City con una nueva temporada siguen en proceso de concretarse. De acuerdo a lo publicado por la revista Variety, las actrices obtendrán más de 1 millón de dólares por episodio por el proyecto de 10 episodios. Además, y según la información revelada por el portal The Hollywood Reporter la temporada, será denominada And Just Like That… (Y así como si nada…) y seguirá a las amigas navegando su amistad en sus 50.

Recordemos que a principios de año se anunció que una nueva temporada de la exitosa serie será emitida por HBO Max, pero solamente Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis serán de la partida. Kim Catrall quedaba afuera del regreso. La actriz, quien interpretó el papel de Samantha Jones, decidió no participar. La actriz, cuya enemistad con Parker se hizo notoria en los últimos años.

En este contexto, Heidi Klum, una modelo, presentadora, actriz, empresaria y diseñadora de moda que fue muy reconocida por ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret, publicó en su cuenta de Instagram que sería la reemplazante de Catrall. Por medio de una foto que compartió en sus redes sociales, la modelo confirmó que será la nueva Samantha.

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido MUY difícil mantener esto como una sorpresa, ¡pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City! No puedo esperar para devolver un poco de Cosmos y patear mis Manolos con estas increíbles damas”, escribió la actriz en el epígrafe de una foto en blanco y negro, en la que se ve junto a las otras protagonistas de la serie.

La publicación rápidamente se viralizó entre las fans de la serie y muchas de ellas reaccionaron con mucha emoción por la noticia en la que se confirma la nueva integrante que se unirá a las historias de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

Pero todo se trató de una broma por el April Fools’ Day, el equivalente el Día de los Inocentes que se celebra en algunos países el 1 de abril. “Solo fue una broma”, aclaró Klum, en un nuevo posteo, generando el malestar de muchos seguidores de la serie.