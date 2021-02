Mediante su cuenta de Twitter, Jorge Rial charló de supuestas internas en el canal La Nación+, y especuló sobre la causa de la sepa del periodista Carlos Pagni con su programa Odisea Argentina en el relanzamiento de la emisora. Tengamos en cuenta que en la señal de LN+ ahora comenzaron Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Alfredo Leuco. Además de esto, Luis Majul regresó con su período en exactamente la misma pantalla.

“¿Todavía no salió Pagni en la novedosa programación de La Nación Mucho más? ¿No va a ser pues no desea salir desde los estudios de La Corte pues afirma que le forman parte a Cristóbal Lopez? Nooooo. ¿Y le buscan otro estudio en otra sección? Nooooo”, disparó filoso Rial sobre el supuesto fundamento por el que Pagni aún no volvió al canal de novedades en cuestión.

La verdad es que el periodista aludido por el exconductor de Intrusos todavía está de vacaciones. En verdad, la última redactada por el analista político para el períodico del conjunto de medios en el que trabaja data del 21 de enero de 2021.

Tengamos en cuenta que los estudios La Corte forman parte al Conjunto Indalo, en tanto que Cristóbal López adquirió la productora La Corte en el año 2015. Esa compañía se había solicitado de generar y trasmitir los partidos del Fútbol Para Todos. Entre 2017 y 2019 Showmatch se realizó allí, como de esta manera asimismo Corte y Confección, otro producto de LaFlia.

Así, tras haber tildado a Jonatan Viale de “estrella”, Rial busca agitar el avispero del canal de novedades que asoma como el viable ganador en el rating en su rubro a lo largo de este 2021.