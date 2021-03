No se quedó callada y salió a opinar del tema actualmente en el planeta del espectáculo de este país. Alberto Cormillot confirmó hace muy escasas horas que va a ser padre a los 82 años al lado de su mujer de 34 y las reacciones no tardaron en mostrarse. En esta ocasión, fue su hija Renee, quien rompió el silencio en « a la Mañana» después de que su padre lo confirmara en Radio Mitre.

«La realidad que la intención era comunicarlo a los tres meses por una cuestión de prudencia que es en el momento en que uno está mucho más seguro, pero bueno ayer en una entrevista Guillermo Andino me preguntó ingenuamente si había proyectos, y claro no le puedo mencionar “no, no hay ningún plan” y la semana próxima salir a decirlo. Entonces desde esta mañana estoy opinando qué hacemos”, había manifestado el médico.

“De esta manera es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, debíamos aguardar una semana mucho más y no soportó. La cigüeña se encontraba medio vaga pero ahora arrancó. pienso que asistió la pandemia. se dio privilegios para vivir la vida de otra forma. Además de esto estaban todo el día juntos como tortolitos”, manifestó la mujer conmovida con lo que pasa en su familia, en el software del Pollo Álvarez.

“ soy la madrina hace como un año de este bebé. En el momento en que mi papá me lo contó, hablábamos de otra cosa y me ha dicho: ‘serás madrina’. Está baboso con la situación. Feliz, feliz, contento, re enganchado con su emprendimiento de vida”, manifestó Renee sin guardarse nada con relación al embarazo de Estefanía Pasquini, la mujer de su padre.

Por último, logró referencia a la actitud de vida que tiene el médico y a sus ganas de afrontar esta novedosa etapa. “Ni de afuera ni de adentro es del ’38. Su cuerpo da para un montón de cosas que por ahí para otros de 82 no da. baila, hace tap, trabaja sin frenos. Su filosofía de vida es que va a vivir hasta los 120 años, conque es joven. O sea un título mucho más para mi viejo”, sentenció la mujer.