Escándalo total y también inesperado. Esto fue lo que reventó este lunes, tras la entrevista que Matías Morla concedió a «televisión Nostra», el nuevo programa de Jorge Rial. El período de América televisión se vio conmocionado por las afirmaciones de una de la gente mucho más buscadas tras la desaparición de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre. Tras el pedido del conductor, logró una ojeada por todos los integrantes de su ambiente, y apostilló sobre las inquietudes del astro con relación a la paternidad de Diego Junior.

«Claudia (Villafañe) es un individuo completamente entrenada para la patraña. El que le ha dicho ladrona fue Diego. No me arrepiento de haberle dicho ladrona. Gianinna es diferente a Dalma, tiene una aptitud diferente, es mucho más congruente. Tenía una relación diferente con Diego, no es proclive a la crueldad como la hermana», disparó el letrado sobre las hijas de la empresaria y las polémicas que han protagonizado.

«A Diego le modificaba el estado anímico Gianinna, y el hijo (Benjamín) asimismo. Diego se ponía contentísimo con el nieto, lo había feliz. Jana no le modificaba el estado anímico», apuntó. Fue en ese instante, en el momento en que se refirió a la joven que fue conocida años después. «Janita es buena persona, pero no podía mudarle las cosas. Yo no comprendo qué le pasó conmigo, no influía con Diego, tampoco con las hermanas», mantuvo.

«Es buena persona, light. Diego se encontraba internado, yo caí y me mencionó que sus hermanas son buenas. Ahí supe que no había comprendido nada», arremetió Matías Morla. Pero sin duda, el instante mucho más duro fue en el que se refirió al joven italiano. «Diego Junior es un chaval que padeció, al que le costó el reconocimiento. Diego tenía muchas inquietudes sobre su paternidad», disparó.

«Diego se lo ha dicho a Junior enfrente mío. ‘Mirá, yo sé que tu mamá estuvo con otros de mis hermanos, yo no sé’. Y después quedó como una relación. De ahí que yo no comprendo, con los mensajes que yo tengo dudando de la paternidad, ¿que Junior hable mal de mí? No comprendo eso. No lo comprendo, por el hecho de que es exactamente el mismo Junior que me llamaba a mi a fin de que le adquiera un coche, a fin de que le adquiera una vivienda», sentenció muy picante.