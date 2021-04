Yanina Latorre fue víctima de un medio uruguayo que la llamó con intenciones de burlarse de ella en pleno vivo, sin su consentimiento. La panelista de Los ángeles de la mañana contó que ella respondió al llamado con la mejor onda, pero que del otro lado la energía no era la misma, y relató lo sucedido.

“Me suena el teléfono y era un uruguayo, no registré el medio pero me dice ‘soy de no se qué, acá estamos con un problema terrible’. No me explicó si estaban en un programa de tele o de radio, y me dicen: ‘acá tenemos un grupo de actores que se llama Farándula que se sienten tocados y dolidos porque vos decís que acá no hay farándula’”, comenzó su relato.

“Algo ridículo total, el tipo me hablaba como gritando, de una manera media incómoda, y me dice `¿podés salir al aire?’, yo les dije que no me interesaba salir al aire, que no tengo nada que explicar y que lamento que se hayan sentido tocados, y cuando le digo eso se empieza a reír y me dice: ‘es que ya estás al aire’. Y ahí le digo: `la verdad es que sos un maleducado, esto no se hace, demuestra que yo tengo razón y ustedes no saben trabajar, y uno me empezó a agredir y me dice: ‘bueno ni que te estuviéramos pidiendo un examen para la facultad’ ¿qué tiene que ver? Les mandé un besito grande y corté”, contó Latorre y luego, Ángel de Brito, puso al aire con el audio de este incómodo episodio.

Desde Uruguay, también se hicieron eco de la noticia. La cuenta oficial del programa Los mismos locos (radio Urbana 92.5) se burló de las repercusiones en los medios argentinos. “Hola @yaninalatorreok_ a está altura esto ya es un tema país”, publicaron.