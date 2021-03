No se quedó callado y dejó muy en claro por qué es considerado uno de los periodistas más reconocidos y a la vez polémicos de los medios de comunicación de nuestro país. Eduardo Feinmann ha sabido muy bien de qué manera conquistar el corazón de gran parte del público que lo sigue en cada uno de sus proyectos. Actualmente en Radio Rivadavia y La Nación+, esta vez hizo de las suyas en las redes sociales tras una gravísima acusación.

En su cuenta de Twitter, compartió la denuncia que realizó el diputado Fernando Iglesias contra Carlos Alberto Vivero, del Frente de Todos. «Vino, se acercó a mí, me empujó y me hizo trastabillar», disparó sobre lo que pasó en un acalorado debate sobre Ganancias. Fue también en su cuenta de Twitter donde dejó a todos enmudecidos con un relato que llegó hasta el periodista.

«Acabo de ser agredido en @DiputadosAR por el diputado Vivero, del Frente de Todos, quien delante de diputados y empleados me empujó violentamente e intentó seguir agrediéndome. Pido la máxima severidad en la sanción. La violencia física es un limite que no debe ser cruzado», afirmó el diputado. Ante semejante acusación, Eduardo Feinmann no se quedó callado y salió con los tapones de punta.

«Fernando iglesias me cae pésimo, pero la violencia política es el limite», afirmó el periodista ante la noticia que decidió compartir con todos sus seguidores. «Quién es el diputado acusado de agresión por Fernando Iglesias», manifestaba la nota. Esto no fue todo, ya que además, el conductor de La Nación+ intercambió fuertes mensajes con algunos de sus seguidores que salieron a repudiar esta actitud.

«No fue violencia política, sino física, Eduardo. Esto se pone cada vez peor, la agresión y la falta de respeto están a la orden del día», lanzó una cibernauta a la que Feinmann decidió salir a responderle. «Violencia física de un político a otro en el ámbito del Parlamento», sentenció el comunicador dejando muy en claro lo que piensa al respecto. Un escándalo que no deja de crecer.