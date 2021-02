Yanina Latorre se encuentra dentro de las cronistas mucho más conocidas de la Argentina, adjuntado con Marcela Tauro. Hace un tiempo que tiene una disputa mediática con su compañera de panel en “Los Ángeles de Mañana”, Andrea Taboada. El sitio de la eterna contienda tiende a ser las comunidades, donde se lanzan los palitos mucho más impresionantes. Esta vez, Taboada trató de mentirosa a Yanina, con lo que dejó claro que la guerra sigue. ¿Qué ocurrió en esta ocasión?

Todo empezó en el momento en que se anunció que Dora, la mamá de la blonda había viajado a Miami con de vacaciones y allí se vacunó contra el Covid-19. “¿Cuándo sale el chárter para vacunarse en Miami? ¿Alguien me informa para mi mamá?”, lanzó irónica Andrea, en “LAM”. En aquel instante, la mujer de Diego le respondió, mediante Twitter: “¿Viste en el momento en que empezás a cansarte de las patrañas de la multitud que vive y obra mal? soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, mantengo lo que pienso, me caliento, grito… pero no ando con tipos en matrimonio”.

Esta vez, la morocha salió a responderle, tras ver la contestación que le dio Yanina Latorre a una de sus seguidoras. “¿Con Taboada por qué razón se rompió la amistad?”, deseó comprender. “Una lástima, aloqueció conmigo y juro por mis hijos que es a la única angelita a la que no le hice nada”, expresó la mamá de Lola. Indignada, Andrea le respondió, mediante cuenta oficial de Twitter, con un mensaje donde mencionó que era una mentirosa: “Me mandan esto… y digo que mentirosa, pobre señora. Me aniquila. “A la única”, me da lástima. Bueno es eso…”.

Minutos después añadió otro mensaje de Twitter, donde seguía con el alegato previo: “Bueno, algo reconoce… jajajaja (sic)”. De momento no hubo una exclusiva contestación por la parte de la rubia. ¿Va a haber un nuevo ida y vuelta entre las angelitas? Recientemente, Latorre fue personaje principal de otra inopinada novedad, en el momento en que destrozó a una conocida al aire y la equiparó con Nicole Neumann.

La estrella que padeció los comentarios de la comunicador fue Rocío Oliva, la ex- del fallecido astro del fútbol, Diego Maradona. Tras ser acusada de haber tirado al deportista por la escalera, fue convidada al programa de Ángel de Brito para charlar de lo sucedido. No obstante, se limitó a decir que el tema se encontraba a cargo de su letrado. “Es muy Nicole, pasea y no se da vuelta. ¡Te digo que le ofrecemos cámara a cada una! Bueno, pero Nicole es grosa”, disparó sin piedad la panelista.