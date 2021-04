Hace unos días, María Paz Etchecopar, de 37 años, se reunió con el titular del Bloque del Pro Cristian Ritondo. “Si mi apellido sirve, por el hecho de que somos buenos gente, con buena imagen, bienvenido. Somos lo mucho más similar a la multitud que hay”, comentó la hija de Baby Etchecopar.

Por su lado, Ritondo manifestó en Twitter: “Hablé con María Paz Etchecopar y Ricardo Benedetti sobre la verdad del país, de la provincia de Buenos Aires y lo bastante que nos preocupa la situación. Deseamos constituir un emprendimiento que integre a distintos ámbitos y por esa razón suponemos en María Paz para ser una parte de él”.

“Fui a charlar por mí, por el futuro de mi hijo, por la inseguridad, por el país”, explicó María Paz en diálogo con Constanza Bengochea de LA NACION Más allá de que aún no posee definida su viable participación en las selecciones legislativas de ese espacio, afirma que ella se sintió “muy cómoda”. Al unísono que estimó que en las próximas selecciones sería esencial que toda la oposición “esté unida para sacar al único enemigo: los kirchneristas”.

Etchecopar sostiene en comunidades un perfil de adelante y combativo que, cree entre risas, heredó de su padre. “Quizás de ahí que chocamos bastante, somos similares”, ha dicho.

“Mi partido es la multitud y recobrar nuestra querida República, nuestros derechos y libertades. Hay muchísimo por realizar, un largo sendero por recorrer, pero tengo mucha fe!, y solicito a todos que nos involucremos empleando el corazón!, por nuestros abuelos, por nuestros hijos y por todos nosotros. Nos merecemos otro país! La pelea esta en cada uno de ellos, en la perseverancia, y también meterse a fin de que esto resulte posible. Unidos y en bloque tenemos la posibilidad de. De otra forma irrealizable. Dejemos los egos, la protesta y concentrémonos en la construcción, en proyectar y ofrecer”, ha dicho en su cuenta de Instagram Etchecopar.

Por otra parte, este lunes María Paz estuvo en Los ángeles de la mañana (El Trece), y allí charló sobre su viable desembarco en la política: “Estoy definiendo si me marcho a involucrar o no. Comencé por el lado de los medios, algo que me chifla, y llegué a la política mediante los medios. Me crié en este ámbito. Yo siempre y en todo momento fui muy comprometida. Uno se comienza a cuestionar y comienzan a pasar cosas en la vida”.

El conductor Ángel De Brito por el violento ataque que padeció ella y su familia en el que su padre se encaró a balazos con los criminales y como resultado uno murió. “Tres personas raptaron a mi hermano en la calle y lo llevaron a casa donde se encontraba mi familia. Habíamos cenado pollo al horno. Yo se encontraba embarazada de 6 meses, en ese instante uno saca un valor que piensa que no posee”, destacó.

Y añadió reflexiva: “En ese instante sentí que se me caía todo y dije: ‘¿Qué hice hasta la actualidad de mi vida?’ Me replanteé mi vida y pensé: ‘Si me matan en este momento, ¿qué hice de mi vida?’ Fue muy angustiante. Te peinaban las balas. Fueron prácticamente 60 tiros, interminable. Eran muy violentos, me apuntaban la panza, desearon toquetearme. Mi mamá se encontraba paralizada, mi papá pálido”.