Exactamente la misma Wanda Nara y Antonela Roccuzzo, Evangelina Anderson vive fuera del territorio argentina al lado de su familia. Mucho más exactamente en Alemania, donde ahora tiene un hogar predeterminado con su marido Martín Demichelis y sus hijos Bastián, Lola y Emma. La modelo comparte su día a día en las comunidades. No obstante, en esta ocasión quien fue la auténtica personaje principal fue su pequeña hija quien dejó fascinado a un artista en todo el mundo.

Hace semanas un challenge musical da vueltas por toda la internet. Es conque la pequeña Emma «abrojito» no ha podido eludir llevarlo a cabo. Hablamos de bailar al son de «Ropa Cara», el último single de Camilo, el joven artista que rompe los récords musicales. Para sorpresa de varios, fue exactamente el mismo artista quien compartió el vídeo de la hija de Anderson en sus redes. «Amo a esta pequeña», expresó el colombiano.

No es la primera oportunidad que la pequeña se birla toda la atención. Semanas atrás, Evangelina compartió un vídeo de la pequeña «abrojito», donde se la ve interpretando la icónica canción de Gloria Trevi, «Todos me miran». La publicación alcanzó las 750 mil visualizaciones y superó los 200 mil . En lo que se refiere a los comentarios, pese a tenerlos limitados, la pequeña recibió mucho más de 20 mil mensajes de cariño y amor por sus insesateces.

Ingreses los comentarios se puede leer mensajes de figuras como Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo, Daniela Lopilato, Karina la Princesita, Marcelo Polino, Agustina Cherri, entre otros muchos. «Es una actriz de primera», «No te la puedo opinar. La amamos», «La amé», «Abrojito sos increíble», «¿Qué? Me vahído. Amiga te lo solicito por favor!», «Qué genia es. Re histriónica. Artista por donde la mires», «Tus días son mágicos con . Me duele la panza de reírme. Es lo máximo», expresaron.

Por otra parte, Anderson abrió su corazón y charló sobre la nutrición de sus hijos, que es diferente al de . «Lo de ser vegetarianos o no es una resolución que van a tomar si desean, en el momento en que lo sientan, si bien ahora me preguntaron: ‘¿mamá por qué razón jamás comés carne?’. Y les expliqué con congruencia, igual que respondo a varios mayores que me lo sugieren», mantuvo la modelo. Además de esto, aclaró que «es mi resolución personal y no deseo seducir a absolutamente nadie. Siempre y en todo momento respeto la resolución de cada uno de ellos».