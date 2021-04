En una entrevista reciente dada por Gerard Piqué al programa Nexes de televisión3 al que el futbolista fue invitado para charlar con los comunicadores sobre el verbo “Ganar”. A propósito de esto tocó múltiples temas: el aparato, la liga los negocios y entre ellos el de sus hijos. Charló de la relevancia de sus hijos y su mujer Shakira y la seguridad que ellos le brindan en el momento de jugar al fútbol.

Gerard Piqué Bernabéu nació en Barcelona un 2 de febrero de 1987. El futbolista español juega como defensa en el Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Fue vencedor en todo el mundo absoluto con la selección de España entre 2009 y 2018. Está en pareja con la artista colombiana de popularidad en todo el mundo Shakira.

Imagen: Instagram Shakira

Los dos tienen 2 hijos Sasha Piqué Merabak de 6 años y Milan Piqué Merabak de 8 años. Sobre esto en la entrevista Gerard ha dicho: “Debes entender balancear como papá. Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar jamás y en cambio, con Shakira en ocasiones los dejamos ganar por el hecho de que comprendemos que ellos tienen un contexto absolutamente diferente a eso que yo o ella tuvimos, que eran papás no populares, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”

Entonces añadió: “Es lo que es, han nacido con eso y pienso que es esencial que en ocasiones tengan victorias personales, si bien sea en el hogar. jugando al fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, pues ahora les va a costar tanto o van a tener esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen esas victorias personales dentro”.

Imagen: Miami News

En lo que se refiere al amor Shakira y Gerad llevan 11 años juntos, el año pasado el futbolista tuvo un ademán con su compañera; lo que probó que la llama del amor entre ellos prosigue encendida. Y para festejar su aniversario, Piqué compartió un emotivo mensaje destinado a la artista. El mensaje afirmaba: “Gané el título mucho más grande que uno puede hallar y conocí al amor de mi vida. Salí de Suráfrica siendo un individuo diferente y viví una experiencia inolvidable”.