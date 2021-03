Desde hace unos meses en Chile se está disputando un concurso de canto llamado “Yo Soy” que es un programa de televisión de talentos, emitido por la señal Mega entre 2011 y 2012 y Chilevisión desde 2019. Esta emisión televisiva está basada en el formato My name is…, que tiene sus propias versiones en otros países sumando así seguidores en todas partes del mundo.

En esta oportunidad, la que fue noticia en diversos sitios de noticias del espectáculo, fue la imitadora de Shakira que sorpresivamente dejó la competencia tras las reiteradas críticas que tenía por parte del jurado. Este hecho puntual ocurrió el domingo pasado cuando la intérprete de la famosa colombiana recibió la devolución de Myriam Hernández.

Luego de que la concursante terminada su performance, Hernández le dijo: “la verdad que eres muy parecida, te mueves como ella, pero el problema está en la voz. Hoy hubo demasiadas imperfecciones y desafinaciones”. En tanto que Noelia Quiroz al escuchar las palabras de la famosa cantante se molestó bastante al recibir las mismas.

Sobre ello dijo que “estoy un poco cansada de escuchar el tema de las desafinaciones. Yo estudio mucho a Shakira. De verdad se los digo, de todo corazón: Shakira tiene mucho falsete en vivo. Yo canté una versión en vivo”. Además agregó “la ensayé mucho, juega mucho con el tema de ese falsete que me han corregido desde que empezó el programa. Ya no puedo hacer más. Si ustedes están escuchando muchas desafinaciones, o sea, no sé qué más hacer”, culminó Quiroz.

Lo cierto es que antes de que termine el programa el conductor del mismo Jean Philippe Cretton informó que Noelia Quiroz, imitadora de Shakira, había decidido abandonar la competencia de “Yo Soy”. Esto fue un hecho lamentable para los televidentes que disfrutaban de sus canciones.