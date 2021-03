Santi Maratea ya es una de las personas más influyentes dentro de la Argentina, junto con Lizardo Ponce y Stefi Roitman. El mediático se las ingenia para crear contenido entretenido en su cuenta oficial de Instagram, donde ya recopiló 769 mil seguidores. En este contexto, el instagramer ayudó a Yeyo de Gregorio a tomar una importante decisión. El actor impulsado por Maratea la llevó a cabo y quedó contento con el resultado.

Stefano publicó, a través de sus historias de Instagram, una conversación privada con el influencer donde este le pedía que compartiera más contenido. “Tus fans estamos esperando que subas historias, beso gracias”, comenzó la conversación Santi. “Soy un cuelgue eeee. Aparte hice todo hoy (sic)”, contestó Yeyo. Intercambiaron más palabras, pero fueron tachadas por el actor.

Luego de un tiempo, Yeyito de Gregorio compartió una historia, que a su vez replicó Santi Maratea donde expresa que fue el influencer el que lo ayudó a dar el paso de volver a publicar historias. “Santi me agarró me motivó, me dijo ‘mirá, es por acá, el contenido es por acá’. Estamos esperando un capricho y bueno aparecí. Es más, tengo para mostrarles una foto de hoy”, expresó el intérprete sobre Maratea. ¿Comenzará a ayudar el famoso a las celebridad con su contenido para redes sociales?

Cabe recordar que hace un tiempo atrás, ocurrió un gran escándalo, donde estaban involucrados Stéfano, Nico Vázquez y Cachete Sierra. Durante la participación de Agustín en el “Cantando 2020”, el actor y Gimena Accardi le enviaron un emotivo saludo mediante una filmación. El intérprete de Lleca en “Casi Ángeles” explotó en sus redes, hablando sobre la hipocresía del director teatral.

En este contexto, el morocho habló de su experiencia con Vázquez: «Nico siempre arma altos grupos de trabajo. Arma grupos de gente super humana y eso es lo que me sirvió a mi, en un momento difícil de mi vida. Eran muchas horas de rodaje con gente que no conocía y se armó algo re lindo, re contenedor. Muy Nico Vázquez. Siempre es un placer amigo laburar con vos, gracias”.