Germán Martitegui anunció en las comunidades que se quita como jurado de 50 Best, el top de sitios de comidas y chefs más esencial de todo el mundo. Desde su cuenta de Instagram, el jurado de MasterChef Celebrity explicó las causas que lo llevaron a distanciarse de los premios mucho más importantes de la gastronomía.

“Amigos y colegas. Comparto con mi decisión de abandonar ser jurado de The World’s 50 Best Restoranes y mi deseo de no estar mucho más en sus listas”, empieza diciendo el chef en la publicación, que además de esto reproduce la carta que envió a las autoridades del top en todo el mundo.

“Debemos escoger los más destacados sitios de comidas de todo el mundo, pero debimos llevarlo a cabo en un año en el que los sitios de comidas estuvieron cerrados y ni ni absolutamente nadie ha podido viajar. Esto carece de sentido para mí y fue lo que motivó mi resolución”, aseguró.

“Mi lugar de comidas estuvo cerrado a lo largo de la mayoría de este tiempo, con lo que, precisamente, no califica para ninguna lista, y no sé si subsistirá a la pandemia. Mis preferencias en este momento son precisamente distintas”, precisó.

Más allá de que Martitegui agradeció por de qué forma contribuyó el top a proyectar la cocina regional en el planeta, cuestionó la forma donde se califica y puntúa a los competidores. “No tengo ninguna duda de que la lista ha ayudado a poner a nuestra querida cocina sudamericana en el mapa y a atraer la atención sobre el trabajo de colegas que admiro y amo. Y lo destacado que logró fué mostrarnos los unos a los otros, reuniéndonos todos los años para festejar, y esa camaradería fue generada por esas vivencias compartidas. Pero, en lo personal, desde hace unos años no me siento cómodo con el sistema de 50 Best, lo hallé muy agotador y también influenció mi imaginación profesional, al punto de no saber si hago las cosas por el hecho de que realmente deseo o por el hecho de que sostienen mi sitio en la lista”, aclaró.

Por último, el cocinero manifestó que el top logró que se crearan inconvenientes entre colegas. “Siento que eso crea una sospecha y una rivalidad entre chefs que no me agrada y que se fué acentuando en todo el tiempo. Organizar los puestos de sitios de comidas muy dispares entre sí en una lista me semeja cada días un poco más injustificable”, opinó.

“Para ser claro, no estoy tomando una posición crítica, fuí una parte de este sistema y he pasado cientos y cientos de horas realizando lobby por mi lugar de comidas, invitando a los llamados ‘jueces misterios’ y hasta hice campaña a fin de que la premiación se realizara en Buenos Aires”, concluyó.