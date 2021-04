La inseguridad que no tienen la posibilidad de disimular

La inseguridad se encuentra dentro de los inconvenientes que mucho más preocupa; a la gente y al Gobierno. En verdad está segundo en el orden de solicitudes de una parte de la sociedad en todas y cada una de las investigaciones. Pero los hechos fortalecen esa sensación de intranquilidad y en este momento no hay camuflaje que valga. En las últimas semanas se sumaron latrocinios y hechos de crueldad, aun en distritos privados que antes parecían “blindados” por la seguridad privada que abonan. Es lo que pasó en 2 de los distritos privados mucho más enormes, donde hubo hechos de inseguridad en las últimas semanas.

El ataque que padeció el gobernador de Capital Ulpiano Suarez puso de relieve lo que viven varios ciudadanos: en cualquier hecho de la vida diaria hay inseguridad. Aun en el pedemonte, que pertence a los sitios mucho más populares para efectuar deportes. El gobernador aun fue víctima de entre los hechos mucho más usuales: el hurto de bicicletas de gama alta.

Cleto busca juntar en tiempos de grieta

El diputado nacional y ex- vicepresidente Julio “Cleto” Cobos tiene un pasar especial en el Senado. Es legislador del Frente Juntos por el Cambio, pero tiene buen diálogo con colegas de otros partidos. Tanto, que aun realizó proyectos con la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. En este momento Cleto procura arrimar situaciones entre todas y cada una de las provincias para saldar uno de los más importantes inconvenientes a la visión: la novedosa promoción industrial que unicamente se aplicaría para 10 provincias del norte del país y que puede producir una desigualdad colosal y perjuicios afines a los del viejo régimen del que la economía de Mendoza fue víctima.

Cobos ofrece, por medio de un emprendimiento de ley, que todas y cada una de las provincias tengan un cupo de promoción industrial y que el Estado dé esos provecho y los regionalice. La intención es hacer una suerte de régimen que tenga presente la industria de cada zona, el nivel de avance y las pretensiones. Cobos toma un apunte que, como descubrió MDZ, contraría lo que se cree desde la Nación. “La pobreza es mayor en la Región Cuyo que en el Nordoeste”, afirma. La iniciativa de Cobos es que se asignen cupos de crédito fiscal por hasta el 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial de los recientes cargos laborales generados. En la mitad de las tensiones, el ex- gobernador busca “juntar” según afirman sus aconsejes. Ya que deberá procurar lo que semeja una quimera: que legisladores de diferentes bloques se pongan en concordancia.

Fronteras bloqueadas

El Gobierno nacional ha negado verdaderamente las fronteras. Claro, utiliza el eufemismo del control y restricción de los vuelos, pero en la práctica lo que ocurre es que las fronteras están bloqueadas y las secuelas la abonan los argentinos que tienen que salir o entrar al país y, aún teniendo medios o vuelos adquiridos, no tienen la posibilidad de llevarlo a cabo.

La ANAC es el organismo que el día de hoy tiene todo el poder: cada plan de vuelo y llegada a Argentina ha de ser autorizado por ese organismo. Ayer de manera oficial procuraron desmentir que haya limitaciones. Pero en la verdad lo que pasa es otra cosa: en los días anteriores hubo ciertos instantes en que solo ingresaron al país 6 vuelos a lo largo de todo el día. Le pasó a mendocinos, por servirnos de un ejemplo, que no logren entrar al país y hay familias que han quedado desmembradas.

Republicanos de da un giro

Recrear prosigue intentando encontrar un espacio en las selecciones del actual año. Absolutamente unidos a Cambia Mendoza, sus líderes estuvieron en Buenos Aires. El bodeguero Rodolfo Vargas Arizu y la autoridad partidaria, Sergio Miranda, entre otros muchos, tuvieron una asamblea con Miguel Pichetto.

“Mendoza y Argentina precisan una clara victoria sobre el kirchnerismo en las selecciones del 2021, a fin de que de esa forma se ponga un freno a las pretensiones déspotas y totalitarias de Cristina y Alberto”, mantuvo Miranda.

“De ahora en adelante empieza un desarrollo de crear una agenda común y apostar al diálogo para hacer mas fuerte la unidad de los espacios republicanos”, añadieron los incondicionales de Ricardo López Murphy. Y mantuvieron: “El día de hoy no hay espacio para aventuras electorales que llegan a ser funcionales al kirchnerismo.

Afirmaron además de esto que las vivencias de la terceras fuerzas en las últimas selecciones legislativas fueron desilusionantes para la ciudadanía: “Del Caño se mudó a Buenos Aires y Ramón se mudó al kirchnerismo. Los dos traicionaron a su electorado”, remataron.

Marcelino y una reflexión poética sobre la pandemia

Los intendentes viven con determinada ansiedad la anterior a la asamblea que van a tener el primer día de la semana con el gobernador Rodolfo Suarez para valorar limitaciones que frenen el encontronazo de la segunda ola de coronavirus.

Entre quienes se resisten a los cierres, el gobernador de Guaymallén, Marcelino Iglesias, se encuentra dentro de los portaestandartes.

Iglesias no repudia la toma de medidas, pero apuesta a que no hay demasiadas limitaciones. Asimismo tiene una reflexión para este instante marcado por el ingreso de novedosas cepas de la patología y rebrotes. “Como afirma Mario Benedetti en una de sus bellas poesías: ‘En el momento en que teníamos las respuestas, nos modificaron las cuestiones'”.

Minería ideal, pero…

En los últimos días empezó a circular un supuesto emprendimiento de minería “light”. Específicamente, se trataría de un procedimiento que dejaría obtener oro sin la necesidad de emplear cianuro. En los hechos, esto sería clave para lograr desarrollar minería metalífera en Mendoza sorteando la traba de la ley 7722. No obstante, expertos enseñaron su sorpresa con esta versión, en tanto que comprenden que los únicos procesos biotecnológicos con bacterias no son rentables. O sea, es un concepto inviable.

El interrogante es quién presentó ese emprendimiento en el Consejo Económico, Ambiental y Popular y qué suerte va a correr la iniciativa. Para expertos del campo, comenzar indagaciones que vayan en ese sentido no solo sería perder tiempo, sino más bien asimismo dinero.

¿Mucho más asambleas segregas?

En temporadas electorales no debería llamar la atención que diferentes líderes se sienten a “rosquear” cargos. No obstante, hay veces en que los nombres de la gente que convergen en exactamente la misma mesa desarrollan sorpresa. Pasó con Omar De Marchi desayunando con un crítico José Luis Espert, pero no es el único caso.

Ese sería la situacion de un supuesto acercamiento entre Marcelo De roma y el senador del Frente de Todos Lucas Ilardo. El primero habría intentado arrimarse al PJ pero el legislador camporista le bajó la persiana a esa oportunidad.

Hasta entonces el nuevo compañero político de De roma, Mario Vadillo, habría tendido líneas a fin de que le dejen un espacio en el frente Cambia Mendoza. No obstante, ese pedido tampoco semeja haber prosperado.