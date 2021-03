Matías Morla decidió reaparecer esta semana en las comunidades, con fuertes acusaciones en oposición a la familia de Diego Maradona. El letrado es acusado, al lado del médico Leopoldo Luque, de no haber precaución adecuadamente al futbolista. Dalma y Gianinna Maradona, exactamente la misma Claudia Villafañe, procuraron interponer una medida judicial para eludir que el letrado prosiga lucrando con las fabricantes registradas que se relacionan al nombre y la imagen del capitán de la Selección Argentina.

Mauricio D’Alessandro, el letrado que representa a Matías Morla en los trámites que tienen relación con la sucesión, charló en un reportaje con “Inexorables”, el software que conduce por El Nueve, Susana Roccasalvo. Allí, el letrado aseveró que representa a Morla “en todo lo que este relacionado a la rendición de los costos de Maradona, de qué manera se invirtió la plata de Maradona en estos siete años, como pasó de ser un individuo quebrada a tener un patrimonio esencial”, ha dicho.

Últimamente, las hijas de Diego al lado de Claudia Villafañe, habían efectuado una presentación en la justicia denunciando a Morla por administración fraudulenta. Mientras que pidieron una medida cautelar a fin de que se le prohíba que “ceda, venda, trasfiera o disponga” mediante cualquier vía ciertas fabricantes similares con el nombre o la imagen de Maradona. Además de esto, lo culpan de haberse correspondiente de estos derechos de manera irregular.

No obstante, la justicia no logró sitio a este pedido. “La justicia mencionó que la prosiga utilizando, que lleve a cabo con lo que desee, pero que anoticie que hay un litigio sobre su titularidad”, ha dicho en relación a la compañía construída por Morla que tiene los derechos de sobra de 60 fabricantes similares a Diego. “Más allá de que es verdad que Sattvica ganó esta incidencia, eso no quiere decir que no tenga algún interés para la sucesión en el litigio que inició, por el hecho de que pusieron en conocimiento la situación de las fabricantes”.

“Las fabricantes las puede emplear, pero si las vende debe anoticiar al cliente que hay un litigio o una discusión”, aclaró D’Alessandro. Según el Folleto Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Morla formó en el mes de junio de 2015 la compañía Sattvica SA. La palabra, es un adjetivo que llega del idioma sánscrito, que significa que algo tiene luz, amabilidad y/o pureza.