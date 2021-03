Sofa Sarkany falleci luego de luchar con un cncer de tero. La diseadora tena 31 aos y se haba convertido en madre siete das atrs por el mtodo de subrogacin de vientre. Junto a Toms Allende trajeron al mundo al pequeo Flix que naci el 22 de marzo y pes 3.245 kg.

Era la hija mayor de Ricky Sarkany y su mujer, Graciela. Despus de ella completaron la familia Josefina, Clara y Violeta. En los ltimos das, su enfermedad se agrav y debieron internarla en terapia intensiva. Previo a esto le dijo a sus padres tres palabras con las que defini su vida: Fui muy feliz.

Infobae

La joven estudi Historia del Arte en la Asociacin de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y tambin hizo la carrera de diseo grfico. Adems, se form en el Saint Martins de Londres. Sigui los pasos de su padre y despus de trabajar con l durante varios aos, se lanz al mercado con su propia firma. “Ms all de que ambos vendemos moda, yo busco inspiracin ms all de las tendencias. En mis campaas, cuento una historia ms all del producto, en la que no siempre est el producto. En las de pap, los zapatos tienen que verse perfectamente. Dos miradas distintas, que suman. Disfruto de ser hija de y de ser diferente; ya que tambin soy Sarkany”, seal algn tiempo atrs.

Ricky, en ms de una oportunidad se mostr orgulloso de su primognita. “Nos complementamos impecablemente. Combinando su frescura con mi experiencia, manteniendo nuestra mutua locura y amor por la moda”, indic.

Segn trascendi, su mayor deseo en esta vida era convertirse en madre. El cual pudo concretar pocos das atrs con la llegada de su pequeo. La joven con su pareja presenciaron el parto va FaceTime y posteriormente pudieron conocer al pequeo.