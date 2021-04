Desde el momento en que Jenni Rivera murió hace 12 años se acrecentaron los comentarios que señalan a que podría estar con vida, algo que ha incomodado bastante a la familia de la Estrella de la Banda. Últimamente el vídeo de una estrella de youtube avivó aún mucho más las especulaciones en el momento en que le envió un plato habitual peruano a la hija mayor de Jenni, debido al semejante en la voz, pero en este momento Doña Rosa desea que la influencer aclare todo.

Por medio de un clip en su cuenta oficial de YouTube, la madre de Jenni Rivera apareció al lado de Jacquie aclarando de qué forma se brindaron las cosas. Jacquie explicó que hace días la estrella de youtube se comunicó con ella para hacerle llegar un ceviche y después se publicó el vídeo que avivó los comentarios sobre Jenni Rivera y quienes vacilan de su trágica muerte.

Jacquie Rivera mencionó que más allá de que puede comprender el cariño que los entusiastas le guardan a su madre, asimismo aseguró que ciertos mensajes que dejaron hacia la familia tienen la posibilidad de ser ofensivos. Además de esto, mencionó que se comunicó con la estrella de youtube, quien elige no enseñar su rostro por miedo a las redes, pero Doña Rosa no posee exactamente la misma opinión.

La madre de la artista solicitó a la autora de contenido que dé la cara y finalice al final con los comentarios cerca de la presunta vida de “La Estrella de la Banda”. “Yo opino que sí debería sacar su cara (…) sé que ella gana dinero con eso, pero la multitud va a proseguir suponiendo para mal de nosotros, que ella está viva. Es como Pedro Infante o Elvis Presley que varios piensan que no fallecieron y de esta manera sucede con Jenni”, ha dicho.

“Que ella dé la cara y afirme ‘No, yo no soy Jenni’, a fin de que no estén los entusiastas engañados” sumó Doña Rosa en el vídeo. Cabe nombrar que no es la primera oportunidad que van a la luz comentarios sobre el supuesto regreso a la vida la Jenni Rivera y en verdad es algo con lo que los familiares tuvieron que lidiar prácticamente desde el primer instante que se confirmó su fallecimiento.