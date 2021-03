La mendocina Elina Fernández y el empresario Eduardo Costantini se conocieron en el bar del Malba hace unos años y a partir de ahí emperzó una gran historia de amor. En febrero de 2020 y a tan solo nueve meses de haber comenzado la relación, el millonario de 74 años, y la modelo de 31, se casaron en una ceremonia íntima.

Este lunes, Elina estuvo como invitada en el programa Vino para vos (NET Tv), y allí dio detalles de su relación. Sin embargo, el momento más emotivo del ciclo conducido por Tomás Dente, llegó cundo Costantini irrumpió con una sentida declaración a través de un video.

“Baby, ¡qué lindo el homenaje que está haciendo Tomi! Te lo merecés porque sos una persona buena, honesta, divina. No puedo creer el milagro de la vida para mí, haberte conocido. Lo que más deseo es tu felicidad, hacerte feliz, vivir con el amor que nos tenemos. Te amo, te amo. Disfrutá lo que te queda del programa”, dijo el empresario.

Emocionada, Elina respondió: “No sé cómo lograron que él haga este video porque le cuesta abrirse, y para él también es nuevo todo esto. Siempre estuvo muy expuesto, pero no en su intimidad. Es un ser maravilloso, único, muy buena persona. Yo lo amo y todos los días nos divertimos por algo, descubrimos cosas nuevas. No me importa lo que diga la gente porque yo soy feliz, y es lo que quería para mi vida: un hombre sano, bueno, generoso. Y ser feliz es lo único que nos llevamos”.

Luego, la mendocina agregó: “Es el amor de mi vida, lo digo. Todos dicen ‘¡Qué cursi! ¿Porque todo el tiempo se están declarando amor?’. Pero no me importa. Las cosas, cuando uno lo siente, hay que expresarlas, decirlas. No sabemos hasta cuándo estamos, nadie sabe nada de la vida, y él es el amor de mi vida, el hombre con el que quiero todo”.

Sobre la chance de tener un hijo, Elina comentó: “Mentiría si dijera que no lo hablamos. Lo hablamos muchas veces y yo lo que más quisiera, obviamente, es ser madre con el amor de mi vida. No me imagino con otro hombre, porque él es la única persona que esperé toda mi vida, que me cuidó y me valoró. Si Dios quiere, porque yo siempre le digo que hay muchas cosas que Dios tiene que decidir, nosotros estamos en esa búsqueda desde que nos conocimos”.