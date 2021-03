Un video de Georgina Rodríguez llamando por teléfono a Mario Casas ha dejado intrigado a todos los españoles. Nadie sabía de cuán cercana era la modelo con el actor, hasta que apareció el misterioso clip que se ha viralizado en las redes sociales. No se sabe si Cristiano Ronaldo, actual pareja de Georgina, está enterado de este episodio que mantiene expectante a los fanáticos de lado y lado.

«¡Hola! Esto es una locura», dice Rodríguez en el audio. «Todo el mundo no para de hablar de About you, ¿sabés lo que es?», pregunta a la estrella de «Tres Metros sobre el Cielo». Él, desconcertado, respondió: «Oye, escucháme, que yo sé de alguien que puede saberlo». De esta manera empieza la interrogante viral entre los famosos españoles que, además, incluye al exfutbolista Fernando Torres, Vanesa Romero, Dulceida, Ana Guerra y Óscar Casas.

About You es una tienda de moda online que, según la descripción de su perfil en Instagram, tiene «más de 1.000 marcas donde podrás inspirarte». Posiblemente, Georgina haya sido contratada para promocionar el nuevo negocio debido a su influencia en redes sociales. Sus 24 millones de seguidores en dicha red social la posicionan en el segundo lugar de las mujeres españolas con más seguidores.

Además de este privilegio, la pareja del delantero de la Juventus también aparece en el ranking de las 10 mujeres de futbolistas más millonarias del mundo, que incluye a Oriana Sabatini, Wanda Nara, Shakira y Victoria Beckham. Según un informe de The Sun, Georgina Rodríguez, de 27 años, aparece en el cuarto puesto con una fortuna estimada en 8 millones de euros.

Más allá del dinero que pueda recibir de CR7, la argentina-española también tiene ingresos gracias a sus campañas de modelaje, publicidad en redes sociales y a través de su marca de ropa deportiva para mujeres Om By G. Tanto ha sido el auge económico de la modelo que le ha permitido comprarle una casa a su madre Ana María Hernández en su tierra, Girona, donde nació su hermana Ivana Rodríguez.