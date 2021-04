La Copa de la Liga 2021 de a poco va ingresando en la instancia cúlmine de la Fase de Grupos, y en el día de ayer se produjo el inicio de la fecha 8. La cual tuvo las victorias de Patronato y San Lorenzo. Cada equipo a su modo le genera grandes preocupaciones a River y a Arsenal. Porque ambos necesitan de manera imperiosa quedarse con los tres puntos que se pondrán en juego esta noche en Sarandí. ¿Cómo es el andar de cada uno? ¿Qué dice su recorrido?

El conjunto que se encuentra dirigido por Sergio Rondina no vive su mejor momento porque es el peor de la competencia. Y no solo eso, el entrenador hace poco reveló algo que explica muy bien porque los de Sarandí atraviesan este presente. “No tengo un mal plantel, creo que por lesiones y Covid nunca pude tener el 11 ideal. Después del partido contra Estudiantes de La Plata presenté la renuncia y no me la aceptaron. Me dijeron que trabaje tranquilo”, señaló en una entrevista que le realizaron en Jogo Bonito.

Ya que en 7 jornadas disputadas, el Arse cosechó un total de seis derrotas y tan solo un empate, el cual obtuvo ante Platense en la fecha 6. Y eso no es todo, porque si repasamos los goles que recibió podemos encontrar que es el más goleado. Debido a que dispone 17 tantos en su contra, y solo pudo entonar el grito sagrado en 4 oportunidades. No hay dudas de que se trata de una pésima campaña. Que se sostiene por la buena posición que el club posee en la tabla de promedios.

¿Y River? El andar del equipo de Marcelo Gallardo establece que se encuentra en la quinta posición, y esto significa que está fuera de la Fase Final. A razón de que dispone de tres victorias, dos empates y dos derrotas. Su último partido marca que no pudo vencer al planteo que Juan Antonio Pizzi diseñó para evitar sufrir una goleada, como la que padeció en el marco de la Supercopa Argentina. Y esto le sirve a los otros equipos de ejemplo para no quedar tan expuestos a la ofensiva del Millonario.

“A veces no encontrás los espacios. No se trata de patear al arco desde mitad de cancha. Hay que maniobrar, perfilado, que el rival no te presione. Tenés que buscar los momentos. Por acumulación de pases, intentamos terminar la jugada de manera más estética que acortar caminos con un remate al arco”, señaló el Muñeco el pasado miércoles en conferencia de prensa. En resumen, se espera que el equipo sea el mismo que usó ante la Academia pero con los regresos de Montiel y Angileri.