La vida de Wanda Nara en París se reparte entre sus trabajos familiares, responsabilidades laborales y una aceptable dosis de mucho lujo. En esta ocasión, la mediática empresaria gozó de un único tour en la maison Louis Vuitton, situada a las afueras de París, a donde solo pueden entrar los clientes del servicio vip de la conocida marca.

El paseo incluyó degustación de macarons, champagne y otras exquisiteces. Situada en la comuna francesa de Asnières, la histórica vivienda perteneció a Louis Vuitton. A lo largo de prácticamente 2 décadas la vivienda funcionó como el taller del diseñador, hasta el momento en que en 1878 Vuitton mandó crear otro hogar en los jardines que rodeaban su rincón de trabajo para mudarse al lado de su mujer Emilie.

“Tuve el exitación de pasar la tarde y conocer la Maison de Famille de Monsieur Louis Vuitton. Asimismo elaboramos macarons merced a los consejos del chef Pierre Hermé”, escribió Wanda en un posteo de Instagram, al lado de múltiples postales de su tarde de ensueño. En las fotografías mostró el lujoso living de la vivienda, la mesa de pool, los ventanales con vitrales y los coloridos patios de exterior.

Sentada en entre las mesas de la galería de la terraza comentó: “ no tomo alcohol, pero al mejor champagne francés no pude mencionarle que no”. Nara asistió a la mansión lookeada con prendas y complementos de la marca, desde un poncho con el monograma LV, hasta un minicofre de la novedosa compilación de exactamente la misma marca.

En otras imágenes, Wanda mostró otros rincones de la salón: el piano viejo, la chimenea encendida, sofás viejos y la mesa de centro que parece ser un baúl, como ciertas carteras de la marca.