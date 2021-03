En los últimos meses, Lía Crucet adelgazó cerca de 60 kilogramos y fue internada a fin de que le realizaran ciertos estudios médicos. Karina, su hija, no posee contacto con y a causa de todo lo mencionado resurgió en los medios para contar las internas familiares que le previenen estar cerca de la referente de la movida tropical en estos bien difíciles instantes que está atravesando.

En el piso de LAM, la blonda contó que Crucet empezó con esquizofrenia en el momento en que era una joven. “Al comienzo no sabían que tenía, le hicieron estudios y no salía nada. El médico mencionó que había que medicarla psiquiátricamente y que debía reposar un tanto del trabajo”, señaló. “Su marido Tony no deseó, se enojó conmigo y comenzó la guerra con . no deseaba que en esas condiciones mi mamá trabaje, por y pues tenía reacciones violentas con los músicos o el público”, añadió.

” veía vírgenes o creía que los extraterrestres la venían a buscar. En los espectáculos por ahí le pegaba a la multitud, o se alzaba la remera”, contó.

La artista confesó que su madre está a nivel económico destrozada y se mostró preocupadísima por las condiciones en las que vive. “ se ocupó de poner los recursos de mi mamá a nombre de un individuo que se murió de pronto y perdió todo. No tienen ni para abonar la obra popular. Da impotencia verla de esta forma. Siempre y en todo momento procuré asistirla, que retome sus tratamientos pero me choqué con una pared. No me dejaban estar, no me afirmaban con qué médicos se trataba mi mamá”, expresó.

Afligida, confesó que le es realmente difícil charlar con su mamá. “No me la pasan y si lo hacen la ponen en alta voz. A la única que le importa la salud de mi mamá es a mí y a mis hijos. La última vez que charlé para las fiestas debí enviar a la policía pues me mencionó que le estaban pegando y desde ahí le sacaron el celular”, apuntó.