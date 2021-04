Cuatro meses atrás, se conoció la feliz noticia: Sabrina Ravelli en la dulce espera de su primer bebé junto a su pareja. “El domingo me pasaron el dato y le escribí pero me clavó el visto. El lunes le mandé la foto donde estaba el dato de su embarazo y ella me autorizó a contarlo. Su novio era incluso vecino del edificio y aunque tienen nombres pensados, no lo quieren decir hasta que nazca”, reveló Ángel de Brito en aquel entonces.

Hoy, la actriz y vedette estuvo presente en el piso de Intrusos y habló sobre un tema que la tiene preocupada con respecto a su embarazo. “Estoy de siete meses y medio y sólo aumenté cuatro kilos”, indicó al aire. “Parece que todo lo que consumía en alimentos lo estaba gastando en actividad física y estaba desgastando de más. La bebé no estaba con el peso suficiente, eso significa que el bebé está complicado, porque mi beba tiene un percentil en trece. Ahora como por más que no tenga hambre”, contó.

Por pedido de los médicos, la actriz debió cambiar su rutina y poner más atención a su alimentación. “Por el momento me cancelaron toda la actividad y estar mucho más tranquila y comer más. Quizá todo lo que comía se iba en el desgaste”, señaló.

“Cada tres semanas iba al obstetra y recién en la 4D vieron que era una beba chiquitita. Ahora en la siguiente eco al obstetra le llamó la atención y vio que no aumentaba mucho de peso”, expresó. “Tuve que adelantar por las dudas el curso preparto porque ya pasé los siete meses”, reconoció.

Al notar la gran preocupación de Ravelli, las panelistas del ciclo intentaron contenerla y le dijeron que, como máximo, su pequeña estaría un par de días en incubadora. “Le falta que termine de desarrollar los pulmoncitos. No quiero que esté en la incubadora. Estoy angustiada”, cerró en el piso de América TV.