El ídolo de los más pequeños, Diego Topa se ganó la invitación al célebre programa de América TV, “Los Mammones”. De la mano de Jey Mammón, recordó los momentos más desopilantes e insólitos de su historia. Al momento de su llegada, Diego no pudo evitar decir que se trataba de su primera entrevista en televisión desde que comenzó la pandemia: “Para mí fue increíble”.

Como era de esperar, el presentador lo recibió con una flamante canción donde definía la carrera del artista. Luego de su triunfal entrada, el actor sintió el deseo de agradecer a la producción por invitarlo al exitoso ciclo: “Es un programa realmente hermoso. Los felicito”. Mammón comenzó fuerte y le hizo una pregunta de su pasado: “¿Es verdad que te echaron de un supermercado porque cortabas mal el fiambre?”.

“Sí, es verdad. Viste que hay momentos en los que uno tiene que buscar cualquier cosa para poder subsistir y bueno, había un supermercado chino que necesita a alguien, había una cola enorme. Me llamaron y me dijeron que había quedado. Para mí era increíble. Duré 3 días”, recordó Diego Topa. “Pero, ¿por qué 3 días?”, quiso indagar Jey. “Yo estaba en la parte de la fiambrería y no es fácil cortar el fiambre, en serio. Yo los escondía y me los comía también”, contestó el intérprete.

En ese momento, el conductor aprovechó para lanzar un divertido palito al animador: “Te paso algo parecido en ‘Los Roldán’, que estuviste dos capítulos”. Topa rememoró entonces las anécdotas vividas en la serie: “Para mí fue hermoso hacerlo, tardaban mucho en la posproducción… Dije que no a un comercial en Costa Rica, porque yo empecé para quedarme, pero fue tan fuerte lo de Flor, que quedé a un costadito”.

Tras hablar sobre este proyecto, el actor se animó y recordó los inicios en su profesión: “Empecé en realidad mirando la tele porque soy muy fan de la tele y estudiando teatro. Soy técnico químico, aunque no lo parezca. Empecé a estudiar teatro a los 13 años, empecé a estudiar química y un día le digo a mi viejo que tenía ganas estudiar teatro. Miré una revista y busqué el profesor más barato para que mi papá me dijera que sí”.