Tiempo atrás, Elliot Page, antes popular como Ellen Page, anunció su sendero de transición para ser un hombre trans, y en este momento dio su primera entrevista a la gaceta Time, donde charló sobre el desarrollo que atravesó y la cirugía a la que se sometió.

Page mencionó que, tras sincerarse, aguardaba “bastante acompañamiento y amor y una infinita cantidad de odio y transfobia. Eso es fundamentalmente lo que ocurrió“.

Tras accionar en películas como “Juno”, “X-Men: The Last Stand” y también “Inception”, el artista confesó que atravesó capítulos de depresión, ansiedad y accesos de pánico. El día de hoy, Elliot se compromete a desarrollar una tarea para todos los que pasaron por ocasiones de enorme conflictividad por transitar sus vidas bajo un designio de género con el que no se identifican. “Mi privilegio me permitió tener elementos para salir adelante y estar donde estoy el día de hoy”, afirma Page, “y como es natural deseo utilizar ese privilegio y esa interfaz para asistir en lo que logre“, aseguró.

En su articulo de Instagram del 1 de diciembre, el actor anunció “Deseo comunicar con que soy trans, mis pronombres son / y mi nombre es Elliot. Me siento favorecido de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este rincón en mi vida. Siento una gran gratitud por las excelentes personas que me han apoyado durante este viaje. No puedo comenzar a expresar lo increíble que se siente al querer por último lo que soy lo bastante para perseguir mi genuino . Me he sentido interminablemente inspirado por tantas personas de la red social trans. Gracias por su valor, su generosidad y por trabajar incesantemente para realizar de este planeta un espacio mucho más inclusivo y compasivo“.

El acompañamiento público a Page fue popularizado. Netflix, donde se emite la serie de superhéroes de Elliot “The Umbrella Academy”, cuya tercera temporada se está grabando en Toronto, actualizó los créditos del actor en la serie y en sus otras películas exactamente el mismo día.

Page se sometió últimamente a una cirugía superior, y aseguró que de ahora en adelante puede reconocerse al fin en el momento en que se mira en el espéculo. “Operarme ha transformado mi vida completamente“, aseguró.