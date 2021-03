El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se refirió al tenso momento que tuvo con Alberto Fernández durante la última cumbre del Mercosur que se realizó el viernes pasado en forma virtual, y aseguró que mantiene una “muy buena relación” personal entre ambos más allá de los “chisporroteos”, por lo que prometió “contar hasta mil” antes de enfrentarse a su par argentino.

“Tengo una muy buena relación personal con Alberto Fernández, por lo que los chisporroteos que puede haber no deben de ser obstáculo. Por lo menos yo no lo voy a alegar como un obstáculo. Cada vez que escuchen una opinión mía va a ser para construir; si pasa lo contrario voy a contar hasta 1.000 para asumirlo con la paciencia que corresponde”, señaló Lacalle Pou en el programa Desde el llano, del canal TN.

Por ende, subrayó: “Yo nunca me peleé con nadie. Es imposible que me reconcilie con el que no me peleé“.

Respecto a sus declaraciones en la cumbre y que molestaron a Fernández, el presidente uruguayo buscó bajar el tono pero ratificó su posición: “Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? El mundo nos va a pasar por arriba. Cuando uno ve los acuerdos internacionales desde que el Mercosur se fundo hace 30 años, cómo ha cambiado el mundo, cuántos acuerdos de libre comercio, cuántos (pactos) de regiones con regiones… Si aguantamos 10 años más, con la vertiginosidad que se le ha dado a estos tiempos, vamos a quedar congelados”.

“Uruguay quiere acuerdos con el mundo. A Uruguay le gustaría que se consolide el acuerdo con la UE, cosa que la veo bastante compleja. Tenemos que avanzar. Uruguay necesita mercados para el progreso de nuestra gente y para hacer un lugar de atracción para que la gente se venga a vivir. Estamos dispuestos a tomar ese riesgo y abrirnos al mundo que estoy seguro, confío en mis compatriotas, va a ser una inmensa oportunidad de prosperidad y progreso”, indicó.

En ese marco, Lacalle Pou enfatizó en que su postura institucional se basa en consensos con las demás fuerzas políticas uruguayas. “Estamos convencidos de que el mundo está preparado para recibir a un Mercosur que se asocie. El mundo esta preparado para recibir a distintos socios del Mercosur que maximicen el comercio con algunos países”, añadió.

En ese sentido, insistió con su propuesta de “dos velocidades” en el interior del bloque regional: “Sí podemos tener un Mercosur con velocidades distintas, donde el Mercosur se ponga en un carril y diga que Paraguay avanza mas rápido que Uruguay, Uruguay más rápido que Brasil, Argentina mas rápido que Paraguay. Eso ya genera una cierta tranquilidad y comodidad para movernos”, sintetizó.