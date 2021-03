Eduardo Feinmann reveló que fue amenazado de muerte, junto a otras dos personas: un militante PRO, Nicolás Suárez Colman y el reconocido comunicador Claudio Andrade. La “advertencia” se realizó mediante una pintada en una propiedad del partido de General Roca, provincia de Río Negro. “Las balas siempre vuelven”, escribieron.

El abogado decidió dedicarles unas palabras a los autores del hecho, a los cuales calificó como “los machos del aerosol”.

“No me gusta hablar de mí mismo, pero no importa, porque aparezco yo. Me solidarizo con aquellos que fueron amenazados, que es un dirigente rionegrino y un periodista de la talla de Claudio Andrade del diario Clarín, que ha investigado el caso Santiago Maldonado como nadie o en el tema de los mapuches”, comenzó relatando.

Y luego continuó con un contundente mensaje a través de una pregunta cargada de ironía. “Miren si tienen una bala para mí, no hay problema. ¿Ustedes creen que con este tipo de amenazas o con cualquier otra amenaza me van a callar la boca? ¿Ustedes están convencidos… de que me voy a callar la boca y no voy a seguir hablando de los pseudomapuches?”.

En ese sentido, el conductor del ciclo siguió dirigiéndose a quienes lanzaron la amenaza y afirmó: “Se creen Patoruzú, terroristas, que incendian, vandalizan y vuelven locas a las comarcas en el Sur a sus habitantes”. Además, con absoluta determinación el periodista aseveró que su conducta crítica no se verá modificada. “Lo voy a seguir haciendo”, manifestó.