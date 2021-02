En la mañana del martes, se vivió un momento inesperado al aire de «Los Ángeles de la Mañana«. Todo comenzó cuando Ángel de Brito dio a conocer la conversación que mantuvo Cinthia Fernández con Leo Schmerkin, el exmarido de su compañera y amiga Mariana Brey. Para sorpresa de pocos, Brey no pudo ocultar su malestar ante la novedad. «¿Estás buscando seguidores?», lanzó la angelita.

«Me hiciste acordar, hablando de amigas. ¿Sabías que tu ex, Leo, se está escribiendo por Instagram con Cinthia Fernández? ¿Vos lo sabías?», consultó Ángel en el programa. Acto seguido, Mariana amagó con retirarse del estudio, ya que la noticia no era la esperada ni mucho menos buena. «¿Sabías que tu ex le ofrece cositas?», continuó de Brito para poner más leña al fuego.

«Yo quiero creer que esto es una cámara oculta», precisó en primera instancia Brey. «Tengo pruebas», acotó Ángel de Brito. De manera inmediata, Mariana lanzó: «¿Estás buscando seguidores? A vos te hablo, ¿estás buscando seguidores en Twitter?», mirando directamente a las cámaras del programa. Cuando nadie lo esperó, Yanina Latorre decidió dar su opinión al respecto. «Es tu exmarido y vos estás en pareja ¿por qué el tipo no puede elegir lo que quiere’», consultó, aunque no su duda no fue respondida.

En ese contexto, el conductor de LAM mostró parte de la conversación entre Leo y Cinthia. «¿Sirvió el aloe vera? Sino, te llevo este del norte», leyó en voz alta el periodista. Asimismo agregó: «Le está tirando los perros por Instagram a tu amiga». «Independientemente de lo que a Mariana les guste o no, ¿a Cinthia le interesa este candidato?», quiso saber una de las panelistas. «Nunca estaría con el ex de una amiga», respondió Fernández, dando por acabada la discusión.

Cinthia Fernández ha dejado en claro que valora la amistad con sus compañera de trabajos. De hecho, días atrás se mostró muy feliz con la incorporación de Pía Shaw al panel de las angelitas. «Bienvenida @piashaw a @LosAngeles_ok nueva Angelita oficial. Por fin! #lam», expresó el conductor por Twitter. En cuestión de minutos, Fernández expresó su opinión frente a la nueva incorporación. «Felicidad !!! Una amiga ! Una hermosa compañera Bienvenida Pi», declaró.