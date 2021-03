El famoso médico especializado en nutrición, Alberto Cormillot se encuentra en el foco mediático luego de hacer público que será papá de nuevo con 82 años, junto con Estefanía Pasquini. Tras sus participaciones televisivas en El Trece y América TV, el nutricionista no se cansa de los medios y no tiene pudor en hablar de su vida privada en ellos. En este contexto, Cormillot fue al programa “Pampita Online”, donde habló de todo con la modelo. Allí le lanzaron la pregunta más incómoda sobre su relación con su esposa: “Si realmente era amor”. ¿Cuál habrá sido su respuesta?

Una de las panelistas le lanzó un duro cuestionamiento que sorprendió al invitado: “Si alguna vez perdió amigos o personas importantes cuando dio a conocer su relación con Estefanía, porque bueno, en un principio se había hablado demasiado. Si hubo cuestionamientos en su momento sobre si realmente era amor. Estos cuestionamientos, si es que existieron, ¿hizo que perdiera personas de su entorno más íntimo que usted quisiera mucho?”.

“Primero que nadie me lo hizo el cuestionamiento y segundo que no perdí amigos y tengo la fenomenal satisfacción de tener a mi familia que está contenta. Mis hijos… Mi hija va a ser madrina. Mi hijo lo toma con mucho humor. Dice que perdió la posibilidad de ser el hijo menor. Yo entiendo cómo sufren los hijos de en medio. Se lo toma con mucho humor. Mis nietas están contentas”, contestó Alberto Cormillot, sin dar vueltas.

Y prosiguió: “Mi nieta más chiquita también, mi nuera también. Es mi núcleo familiar”. En ese momento, Pampita aprovechó para darle palabras de ánimo al futuro padre: “Todos los que lo conocen, doctor, saben toda la energía que tiene. Yo creo que lo vamos a ver 20 años más en televisión”. “Es lo que tengo pensado”, acotó Cormillot. “Lo felicito por esta hermosa historia de amor, le mando a Estefi un beso enorme”, declaró la presentadora.

En un diálogo con Adrián Pallares, Estefanía Pasquini también se refirió a los comentarios malintencionados sobre su embarazo y su relación con el doctor: “Escucho un montón de comentarios buenos y también escucho de ese estilo. La verdad que no dicen nada que yo no sepa, ni que Alberto no sepa y que no hayamos hablado. Creo que todos tienen derecho a pensar distinto y creo que es normal que una persona piense eso. Leí comentarios que hablaban de ‘qué egoísta’ y yo también lo sentí, entonces cómo voy a cuestionar a alguien que dice eso”.