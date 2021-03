Antonio Laje leía mensajes en en directo en su programa Buenos días América, y se halló con un insulto hacia su persona que provocó un contundente contestación de su parte.

El periodista de América estaba adjuntado con su compañera, María Belén Ludueña, leyendo las críticas en Telegram de su audiencia sobre la nafta y los comentarios que estos hacían sobre los incrementos. Leyendo la pantalla del estudio, el conductor se halló con un mensaje muy especial. “‘Laje sorete'”. Está bien, son críticas, chicos, son críticas. Qué sé , no tengo ningún inconveniente”, respondió el periodista.

“Igual la multitud no debe redactar eso”, comentó Ludueña para echar paños fríos a lo sucedido, pero desde allí Antonio puso un tono mucho más serio y se dirigió de forma directa hacia la persona que le escribió ese taco. ” doy la cara y me la banco todos y cada uno de los días. No como vos que lo escribís tras un mensaje anónimo”, expresó Laje indignado.

“Como és. Para mí no se debe ofrecerle entidad”, delimitó la periodista, y el conductor añadió: “No me preocupa verdaderamente”.

“Lo que siempre y en todo momento digo es que si no disfrutas lo que digo, primero no tenés que verme, con lo que o sea un contrasentido. Pues me miras, escribiendo y también insultando. Decí lo que supongas pero sin insultar”, lanzó el conduzco de avión antes de regresar al tema de la nafta y mientras que el musicalizador ponía Ordinary Love de U2 para recortar la tensión.