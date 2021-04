El aumento pronunciado en los casos de coronavirus en la última semana, sumado a la circulación de las nuevas variantes en el país, encendieron varias alarmas en el Gobierno. Es por esto que este sábado se verá nuevamente la imagen del trabajo conjunto entre Nación y Ciudad, algo que no ocurría desde mediados de 2020. Así, habrá una reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández en la residencia presidencial de Olivos.

En un principio, se estipulaba que el encuentro se realizara este jueves, pero ante la falta de coordinación, se lo programó para el sábado. También se esperaba que la reunión fuese con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, finalmente el ex ministro de Economía no participará, según consignó Agencia NA. Así, la mesa tripartita que supo encarar el inicio de la gestión de la pandemia no volverá a verse por el momento.

De esta manera, el Presidente y el jefe de Gobierno evaluarán la situación epidemiológica de la Ciudad, y la posibilidad de evaluar nuevas restricciones fuerte aumento de casos de coronavirus en todo el territorio argentino y en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La idea será, además, buscar la foto de la unidad para enfrentar a la segunda ola, que podría ser más fuerte que la primera.

La gestión en conjunto de la pandemia se rompió luego de varios cortocircuitos entre la Ciudad y la Nación. Más allá de que Horacio Rodríguez Larreta, hacia mediados de 2020, buscaba una mayor apertura en el manejo de las restricciones, el puntapié que rompió la relación fue la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para financiar la Policía bonaerense.

Aunque el jefe de Gobierno apeló la decisión ante la Corte Suprema, el recorte ya fue perpetrado ante la espera de un fallo. Luego, otro de los encuentros entre los mandatarios fue frustrado en el marco del acto por el Día de la Mujer en Casa Rosada. En esa ocasión, Horacio Rodríguez Larrtea explicó que no quiso presentarse por sus diferencias con el formoseño Gildo Insfrán, quien asistió al encuentro.